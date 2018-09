26. September 2018, 18:50 Uhr Münchner Momente Diszipliniert, dynamisch, dünn

Der Oberbürgermeister hat abgenommen. Warum nur?

Kolumne von Thomas Anlauf

Dieter Reiter schnallt jetzt den Gürtel enger. Das hat nichts mit drohenden Ausfällen bei den städtischen Einnahmen zu tun. Nein, der Münchner Oberbürgermeister hat sich eine Bauchschrumpfkur verordnet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Zwölf Kilogramm hat Reiter nach Recherchen der Abendzeitung abgenommen, Münchens mächtigster Mann ist kaum noch wiederzuerkennen. Deshalb hat die AZ das Beweisfoto wohl auch halbseitig im Hochformat abgedruckt. Kann man zum Beispiel ausschneiden und auf den Kühlschrank kleben, um sich ein Vorbild am OB in kurzen Lederhosen zu nehmen.

Man kann fast sicher sein, dass Dieter Reiter mit seinen verlorenen Pfunden ein weithin sichtbares Zeichen setzen will. Mit Disziplin erreicht man mehr, könnte die Botschaft etwa an die große Koalition in Berlin lauten. Oder auch ein aufmunterndes "Weniger ist mehr!" an Reiters bayerische Parteigenossen ist denkbar, wo doch die SPD in den Umfragen bereits so geschrumpft ist, dass sie beinahe unter die Wahrnehmungsgrenze rutscht. Aber das ist dann doch unwahrscheinlich, weil Reiter zwar das gleiche Parteibuch wie seine still leidenden Genossen hat, sich aber bei seinen Entscheidungen im Münchner Rathaus lieber vom Instinkt leiten lässt als einer Parteiräson.

Es gibt ja viele mögliche Ursachen, weshalb der Münchner OB nun fast wieder seine Teenieklamotten tragen könnte. Im Mai wurde Reiter 60. Da kann man der verlorenen Jugend nachtrauern, wenn die Hose kneift und das Hemd ein bisschen spannt. Ein Bäuchlein kann ja auch allzu viel Gemächlichkeit ausstrahlen. Ein schlanker Politiker dagegen steht bei Wählern für Zähigkeit, Durchsetzungskraft und unbändige Dynamik. Nun, das funktioniert nicht immer und nicht bei allen Politikern. Beim ehemaligen Außenminister Fischer dachte mancher schon, der Jojo-Effekt stünde für Joschka. Und Alexander Dobrindts Verwandlungskunst vom Peißenberger Pummelchen zum Berliner Strichmanderl hat ihm auch nicht viel mehr Respekt bei der Opposition eingebracht. Vielleicht also hat der Oberbürgermeister einfach nur Spaß am Schlankersein. Im Rathaus jedenfalls soll schon getuschelt werden, wie knackig der Reiter ausschaut. Und es ist für einen Politiker allemal besser, wenn jemand hinter ihm herpfeift, als wenn man ihn auspfeift.