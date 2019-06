27. Juni 2019, 18:56 Uhr Münchner Momente Die wollen doch nur mieten

Dass die Litfaß-Säule noch immer aus dem Straßenbild nicht wegzudenken ist, das ist an sich eine recht erstaunliche Tatsache. Die Werbung darauf manchmal auch

Kolumne von Anna Hoben

Es steht eine Litfaß-Säule in Giesing, eine dieser modernen, transparenten, sich drehenden. Eine "hochwertig verglaste und hinterleuchtete Premium-City-Light-Säule", so beschreibt der Werbeexperte einer bekannten Werbefirma das Modell im Internet. Dass die Litfaß-Säule mehr als 200 Jahre nach der Geburt ihres Erfinders Ernst Litfaß noch immer aus dem Straßenbild deutscher Großstädte nicht wegzudenken ist, das ist an sich eine recht erstaunliche Tatsache. Und es beruhigt, dass auch dieses Stadtmöbelstück sich dem Fortschritt nicht ganz verweigern kann und zumindest manche Exemplare mittlerweile luxussaniert worden sind.

In der luxussanierten Premium-City-Light-Säule am Untergiesinger Candidplatz leuchtete nun jüngst die grellfarbige Werbung eines Grünwalder Maklerbüros. "Keine Angst, die wollen nur mieten", stand da, und kleiner darunter: "Wir finden den Passenden für Ihre Immobilie." Varianten des Motivs fanden sich an anderen Stellen der Stadt in weiteren grellen Farben: "Besser auf Liegestuhlsuche als auf Mietersuche - wir finden den Passenden für Ihre Immobilie." Und: "Immer noch Leerstand. Überfordert? Wir helfen." Erster Gedanke: Haben die Plakateinsetzer die Städte verwechselt? Die hätten doch sicher eigentlich in Görlitz aufgehängt werden sollen, wo jede zweite Wohnung leer steht. Wo sich Vermieter tatsächlich damit schwer tun, einen Mieter für ihre Wohnungen zu finden.

Ein Blick auf die Webseite verrät jedoch, dass der Makler tatsächlich München zu meinen scheint. Zurzeit hat er etwa eine Villa mit neun Zimmern in den Thalkirchner Isarauen im Angebot. Monatliche Kaltmiete: 12 500 Euro. Es gäbe auch eine "exclusive Gartenwohnung" in der Menterschwaige. Drei Zimmer, 174 Quadratmeter, Kaltmiete: 3770 Euro. Also, Mieter, habt euch nicht so! Keine Angst, die wollen nur vermieten.