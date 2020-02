Jede Stadt hat die Attraktionen, die sie verdient. Mailands Touristenmagnet ist natürlich der Dom, an dem haben die Mailänder ein halbes Jahrtausend herumgebastelt. Das Berliner Wahrzeichen ist unter anderem der Alex, auch wenn der in nur vier Jahren hochgezogen worden ist. Aber dafür können die Berliner damit angeben, dass der Funkturm vom Alexanderplatz mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands ist. Tja, und München, was ist eigentlich mit München? Einheimischen fällt dazu sicherlich einiges ein. Aber um die geht es hier nicht. Wer erstmals in die Stadt reist, muss sich auf Informationen verlassen, die er irgendwo aufschnappt, und sei es im Flugzeug. Die griechische Aegean Airlines zum Beispiel preist auf ihren Flügen die vielen Flugziele der Linie mitsamt schönen Bildern an: Mailand und Dom, Berlin und Alex, München und - Neuschwanstein.

Münchner brauchen sich also nicht wundern, wenn sie demnächst von griechischen Touristen nicht nach dem Weg zum Hofbräuhaus, zum Friedensengel oder wenigstens zur Allianz-Arena gefragt werden, sondern danach, wo es bitte vom Marienplatz zu diesem Märchenschloss geht, parakalo? Das haben die Leute im Flieger von Thessaloniki nach München so gelernt. Vielleicht müsste die Stadt künftig einfach mehr in die Vermittlung von Basisinformationen über München investieren statt auf Wirtschaftsmessen in fernen Weltgegenden für den smarten Businessstandort Munich zu werben.

Dann würde auch folgende Sache nicht mehr passieren, die sich vor wenigen Tagen am Siegestor zugetragen hat: Dort stand ein Touristenpärchen und betrachtete irritiert dieses außergewöhnliche Münchner Wahrzeichen aus Kelheimer Kalkstein, bis der Mann plötzlich seine Frau ansah und fragte: Stand hier nicht mal die Mauer?