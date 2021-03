Glosse von Stephan Handel

Gelassen und siegesgewiss - das wären zwei so Eigenschaften, die die Menschen jetzt gerade gut gebrauchen könnten. So gelassen wie zum Beispiel der Grafiker, der den Auftrag hatte, die japanische Nationalflagge zu designen, womöglich vom Kaiser persönlich. "Mal sehen", dachte der Grafiker bei sich, "was haben wir denn? Ah, das Land der aufgehenden Sonne." Dann malte er einen roten Kreis auf ein weißes Blatt Papier, whatsappte dem Kaiser "fertig!", machte das Licht aus und ging Sushi-Essen.

Diese Art innerer Ruhe und der mit ihr einhergehende Optimismus bringt oft alleine schon positive Ergebnisse - die selbsterfüllende Prophezeiung, eine Vorhersage, die wahr wird, weil alle an sie glauben. Als zum Beispiel die Schweizer ihre Soldaten mit einem Militärmesser ausstatten wollten, da überlegten sie: Irgendwann werden sie den Krieg gewiss gewonnen haben. Dann werden sie feiern wollen. Zum Feiern brauchen sie Wein. Dazu müssen sie die Weinflasche öffnen können. So kam an das Schweizer Messer ein Korkenzieher. Und? Wann hat die eidgenössische Armee zuletzt einen Krieg verloren? Na also. Es geht darum, die Welt positiv zu sehen und nach einer Lösung zu suchen, wo sie eigentlich unmöglich scheint: Jeder Stock ist ein Bumerang, wenn man ihn senkrecht nach oben wirft.

Eine solche Haltung ist natürlich nicht so leicht in einer Welt, in der Andi Scheuer mit der Organisation einer Logistik beauftragt wird. Aber auch das wird nur zu ertragen sein mit: der Gelassenheit eines Biergartengasts im Spätsommer. Mit der Siegesgewissheit eines Bayern-Fans. Mit der Leidensfähigkeit eines Löwenanhängers. Mit der Lässigkeit eines Eisbach-Surfers. Mit der Weisheit eines Menschen, der entdeckt hat: Pizza ist das einzige Lebensmittel, das von innen nach außen gegessen wird. Das alles zusammengenommen, ergibt einen Zustand der geistigen Unabhängigkeit, auf den der Dalai Lama neidisch wäre, wenn der Dalai Lama neidisch wäre. Und, vor allem, nie vergessen: "Stressed", von hinten gelesen, ergibt "Desserts".