17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Münchner Momente Die Neuvermessung des Witzes

Worüber lacht der Kölner, der Berliner, der Aachener? Über ganz andere Dinge als der Münchner. Das lässt sich mit Gewissheit sagen, da es nun eine App namens Jodel gibt

Kolumne von Philipp Crone

Wie witzig Münchner im Vergleich zu Hamburgern, Berlinern oder Kölnern sind, ist ja klar. Wir sind die Lustigsten südlich der Arktis, tragen komische Klamotten, trinken aus Glaseimern, beschimpfen uns grinsend in einem universalen Grunz-Dialekt und essen Teigwaren mit Knoten.

Sie merken, so kommen wir nicht weiter bei der Frage, wer nun wirklich komisch ist. Über den ersten Absatz lachen ja höchstens Leute, die früher auch die "Klein und gemein"-Reihe geliebt haben. Vielleicht kann ein kleines Sprüche-Buch helfen, das nun von einer Online-Applikation namens Jodel herausgegeben wurde. Jodel ist ein Kommunikationsportal, das es jedem erlaubt, Kommentare zu posten, die dann wiederum jeder andere Jodelaner im Umkreis von zehn Kilometern lesen kann. So ist ein nach Städten geordnetes Gag-Sammelsurium entstanden, das zumindest erahnen lässt, worüber Münchner, Hamburger oder Bremer lachen. In Aachen, wo die Jodel-App 2014 entwickelt wurde, amüsiert man sich etwa über: "Und meine Mutter so: Denk dran, ein Kondom zu benutzen. Wenn sie mit dir schläft, schläft sie mit jedem." In Hamburg: "Ungeschminkt zum Arzt, damit ich das Attest leichter bekomme." Oder: "Bestellen Sie Ihr Sofa mit moebel.de bequem von der Couch aus!" In Berlin: "Für dein Französischreferat kann ich dir leider nur eine Fünf geben. Gracias!" Oder: "Wenn du nach vier Vorlesungen immer noch 100 % Akku hast, weißt du, du liegst im Bett." Aus Köln kommt: "Meine Freundin kann zaubern: Aus ihren Fehlern werden meine Fehler." Oder: "Hehehe, es heißt der Feminismus." Und natürlich: "Was ist die Mehrzahl von Kevin? Düsseldorf." Oder "Meine Tastatur hat statt der Alt-Taste eine Kölsch-Taste." Und München? "Von Salat schrumpft das Bierfach." Und: "Leute, die sagen: ,Wer feiern kann, kann auch arbeiten', können nicht feiern." Völlig objektives Jodel-Fazit: München ragt nicht heraus, ist eher solide bis ausbaufähig.

Der Autor, ein in Köln geborener Münchner, musste bei allen Beispielen lachen und sogar bei zwei Kommentaren aus Bochum: "Bin mal gespannt, ob mein Unisex-Pullover hält, was er verspricht." Und: "Alexa, schreib meine Prüfungen." Oder eine lustige Kolumne.