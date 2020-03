Jetzt, da also die Zeit kollektiver Enthaltsamkeit angebrochen ist, ist Erfindungsgeist gefragt. Gibt es jenseits gängiger Fastenriten - kein Fleisch (weniger Methan), keine Zigaretten (weniger Husten), kein Alkohol (weniger Kopfweh), keine Schokolade (weniger Hüfte), keine Degeto-Filme in der ARD (gut für die geistige Hygiene), kein Sex (nein, das geht zu weit!) - nicht doch was Neues, auf das zu verzichten einem einerseits schwer fiele, andererseits einen positiven Effekt auf Geist und/oder Körper hat.

Natürlich gibt es zeitgemäße Angebote wie Internet- oder Handyfasten, einhergehend mit dem Vorsatz, bis Ostern nichts mehr im Netz zu bestellen, sondern brav einkaufen zu gehen. Gerade dem Münchner aber bieten sich Enthaltsamkeitsmöglichkeiten, für die ihn der Gelsenkirchner, der Geisenhausener oder der Schmargendorfer heftig beneiden dürfte. Das geht schon mit dem Vorsatz los, auf ein "Wissen Sie, wie spät es ist?" nicht mit "Ja, i scho" zu antworten. Auch des Touristen Frage nach dem Weg zum Hofbräuhaus könnte man statt mit "da runter, dann drei Straßen weiter, dann links, dann zweite rechts, wieder links und dann rein, wo es laut ist" mit "Ich bring Sie hin" beantworten und ihm dann noch eine Maß bestellen und eine für sich selber, damit der Fremde nicht so allein ist beim Trinken, auch wenn das gegen die selbstauferlegte Alkoholabstinenz verstößt. Was tut man nicht alles Gutes in der Fastenzeit. Der Smartfahrer überlässt an der Leopoldstraße großzügig (und leise lächelnd) den kleinen Parkplatz der Dame im SUV. Der Fahrer des 132er-Busses wartet an der Implerstraße geduldig auf die Frau mit dem Zwillingskinderwagen. Und die Bedienung beim Metzger fragt auch nicht: "Darf's ein bisserl mehr sein?", weil ja Fastenzeit ist.

Nur: Sollte jener Fremde im Hofbräuhaus aus Hamburg oder Berlin stammen und sollte er die Meinung vertreten, seine Heimatstadt habe gewisse Vorteile gegenüber München in dieser oder jener Hinsicht, dann ist Schluss mit lustig. Wenn einer über München schimpfen darf, dann ist es - ausschließlich - der Münchner. Fastenzeit hin, Enthaltsamkeit her!