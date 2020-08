Kolumne von Wolfgang Görl

Nicht nur Sechzger-Fans ließen die Korken knallen, als bekannt wurde, dass der Circus Krone jetzt den Kot seiner Löwen verkauft, zum Schnäppchenpreis von fünf Euro pro Portion. Löwenkot ist ein reines Naturprodukt, was man schon daran sieht, dass es multiresistente Keime enthält. Raubtierdompteur Martin Lacey jr. legt den Kot jedem ans Herz, der Katzen vertreiben oder Marder vom Auto fernhalten muss. Darüber hinaus hat ein privater Warentest ergeben: Ein Haufen Löwenschiss im Pkw vertreibt nicht nur Nagetiere, sondern auch Autodiebe und lästige Mitfahrer. Unter das Kopfkissen gelegt verhelfen Löwenexkremente zu seligem Schlaf, Sozialdemokraten schlucken den Kack als Mutmacher, und in Russland wird er zu Corona-Impfstoff verarbeitet.

Man kann den Circus also nicht genug loben für sein segensreiches Angebot, hoffentlich zieht der Tierpark Hellabrunn bald nach. Einen Pferdefuß hat die Sache jedoch: Der Löwenkot wird im Marmeladenglas verkauft. Wie man hört, ist in Bogenhausen so ein Kotglas bereits auf dem Frühstückstisch gelandet, weil es der verschlafene Hausherr mit dem Glas voll hausgemachter Brombeermarmelade verwechselt hat. Das Schlimme ist: Niemand hat's gemerkt, die Marmeladesemmeln schmeckten wie immer. Kenner selbstgemachter Lebensmittel wissen sofort, woran es lag: Die Eigenkreationen, deren Rezepte meist von der Großmutter oder aus der Molekularküche kommen, gelingen leider selten, und man kann von Glück reden, wenn sie nur nach Löwenmist schmecken. Bei Marmelade ist das nicht so schlimm, da kann man die restlichen 20 Gläser ja an Freunde verschenken. Gefährlich aber wird's, wenn eine Einladung mit dem Versprechen angereichert ist, es gebe selbstgebackenen Kuchen. Da treten dann kindliche Traumata wieder hervor, der Sonntagskaffee bei Tante Edelgard, die einen selbstgemachten Kuchen servierte, der nicht nur so aussah wie die Kuchen, die Kinder aus Meeressand formen, sondern auch so schmeckte. Nur traute sich das niemand auszusprechen, im Gegenteil, die ganze Familie feierte Edelgards Backkünste, weshalb sie nie einen Anlass sah, diese zu verbessern. Man sagt's nicht gerne, aber es stimmt: Das Selbstgemachte ist oft schlechter als sein Ruf. Die Brombeermarmelade aus Bogenhausen dient jetzt zur Vergrämung von Katzen und Mardern.