10. September 2018, 18:58 Uhr Münchner Momente Der Stress mit den Studien

Entspannt Wandern gestresste Menschen? Das soll eine Studie herausfinden - und scheucht Ungeübte mit einer Horde Forschern in die Berge

Kolumne von Isabel Bernstein

Man will gar nicht wissen, welche Dramen sich in München abspielen würden, gäbe es keine Studien. Wir wüssten zum Beispiel noch immer nicht, dass Hamster Depressionen bekommen, wenn sie nachts bei Licht schlafen. Man stelle sich all die gutmeinenden Tierbesitzer vor, die eigens eine Nachtlampe vor dem Käfig installiert hätten und irgendwann hätten feststellen müssen, dass ihr kleiner Mitbewohner sich nicht über Flutlichtstrampeln im Hamsterrad freut, sondern betrübt im Stroh liegt. Geradezu ein Frevel wäre es, nicht zu wissen, dass Stockenten umso größere Eier legen, je gelber ihr Schnabel ist. Und auch über die Erkenntnis, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie einen Namen haben, dürften schon so manche Bauern froh gewesen sein.

Das Schöne an Studien ist, dass sie gerne Antworten auf Fragen geben, die man sich noch nie gestellt hat - vielleicht auch deshalb, weil die Antwort so offensichtlich erscheint. Ein Forschungsprojekt von Deutschem Alpenverein und der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin will nun etwa herausfinden, ob regelmäßiges Wandern Stress reduziert. Gesucht wurden Probanden ohne Bergerfahrung, die möglichst gestresst sind vom Beruf und/oder ihrem Alltag. Sie sollen in den nächsten zwölf Monaten vier- bis maximal sechsmal wandern gehen und auch dann bei der Tour entspannen, wenn die Forscher noch am Parkplatz das Blutdruckgerät anlegen, bei der Trinkpause die Herzfrequenz messen und am Gipfel eine Speichelprobe nehmen.

Was bei dieser Studie wohl Bahnbrechendes herauskommt? Dass Bewegung in der Natur, frische Luft und generell Freizeit immer einen positiven Effekt auf Menschen haben? Vielleicht eher das: Stress gibt es auch in den Bergen. Nämlich dann, wenn Ungeübte 800 Höhenmeter hinaufgescheucht werden und eine Horde Forscher an den Fersen haben.