Wenn Freundschaft von der Marke der Sneakers abhängt, bleibt man am Strand oder in der Sauna schnell einsam

Woran erkennt man gute Freunde? Meistens sind sie ja leider erst nach Jahrzehnten zu identifizieren und das hilft einem jungen Menschen nichts, der noch keine hat und danach sucht. Könnten die vielleicht die neue Gesichtserkennungs-App "Clearview" aus den USA nutzen, die Polizeiermittler schon einsetzen, um Menschen zu identifizieren? Die müsste lediglich in den Kategorien "Freunde", "Beste Freunde" oder für die Premium-Kategorie "Best friends forever" alias BFF Vorschläge auf der Straße oder im Klassenzimmer machen. Bis dieses Programm allerdings auf die hiesigen Teenie-Smartphones gespielt wird, behelfen sich Münchner Jugendliche derzeit noch mit normalen Erkennungszeichen. Schuhen zum Beispiel.

Neulich sitzt eine Mutter mit ihrer etwa 14-jährigen Tochter in der Alpina Bar am Rindermarkt. Die beiden sind erschöpft vom Shopping, stellen ihre Einkaufstüten ab, brauchen eine Pause. Zunächst versucht die Mutter, ihre Tochter zur Wahl des Schokoladenkuchens zu überreden, damit auch sie selbst etwas abbekommen kann, ehe es ans Wesentliche geht. Schuhe eben. Die Tochter erzählt, dass sie mit einer Klassenkameradin nicht mehr befreundet sein könne. Warum? "Weil die keine Fila-Schuhe hat." Die sei einfach komisch und blöd, sagt das Mädchen und versucht, das Kassenschildchen von den neuen Adidas-Socken abzuknibbeln. Antwort der Mutter, eher defensiv: "Also ich achte ja eher auf die Gesamtpersönlichkeit." Das ist aber keine Option für den Teenie in Fila-Sneakern: "Ist mir zu anstrengend, ich achte lieber auf Figur oder Style."

Für Deutschland oder zumindest München muss Clearview also neben der Gesichts- auch eine Schuh-Erkennung einrichten, um Freundschaften fürs Leben nicht zu gefährden. Und dem Mädchen ist zu wünschen, dass ihr alle potenziellen BFF auf der Straße begegnen, aber hoffentlich nie am Strand, in der Sauna oder auf der Skipiste.