26. August 2018, 18:36 Uhr Münchner Momente Der salonfähige Hund

Hunde tragen auch Frisuren. Deshalb gibt es Hundefriseure

Kolumne Von Stefan Simon

Als Hund hat man es heute gar nicht mehr so leicht, mit Herrchen oder Frauchen Schritt zu halten. Das ist jetzt nicht sportlich gemeint; die vielen Schreibtisch-Jobs spielen einem als Vierbeiner da ja durchaus in die Hände respektive Pfoten. Nein, es geht um die Optik. Hatte ein Rentner früher statt eigener Haare einen Fiffi auf dem Kopf, musste sich der Fiffi an der Leine nicht so wahnsinnig viel einfallen lassen, um die schiefen Blicke der Nachbarn vom schief sitzenden Toupet abzulenken. Und trug eine Dame damals Dauerwelle, war auch noch der letzte Pudel besser frisiert.

Doch die Zahl der Menschenfriseure steigt, und mit ihr auch die der Hundesalons. Klatschpresse und Fernsehen sind daran nicht unschuldig. Die prominentesten Hunde der Stadt gehörten früher einem Modehändler aus der Maximilianstraße, Rudolph Moshammer. Er hatte einen Yorkshire Terrier nach dem anderen, und die hießen nicht nur alle "Daisy", sondern sahen auch alle genauso aus: Schleifchen im Haar und immer etwas dümmlich. Inzwischen muss sich ein Hund in München messen lassen an "Sir Henry", einem "Mops mit Mission", wie ihn die Abendzeitung sicher nicht zu unrecht nennt. Wie man liest, war er dort Kolumnist, und er trat in Lederhose oder Smoking im Fernsehen auf. Laut Bild hat der Sir gar ein "Wunder in der LMU" gewirkt: "Mops Sir Henry von Krebs geheilt", titelte das Blatt. Überflüssig zu erwähnen, dass er eine Facebook-Seite hat.

So ein Mops und seine akkurate Kurzhaarfrisur sind das eine, die in Schnitt und Pflege deutlich aufwendigeren Rastazöpfe exklusiver ungarischer Pulis das andere. Als Rauhaardackel oder Golden Retriever wird man da schnell Mittelmaß. Also ab in den Salon und in den Heften für die neuen Felltrends blättern. Pixie, Bob, French Cut, wofür soll man sich als Hund von Welt entscheiden? Vielleicht mal etwas wagen, womöglich eine Hochsteckfrisur? Und reicht es, dafür zum Friseur um die Ecke zu dackeln? Müsste man nicht in einen dieser Läden, die so schicke Namen haben wie "Pico Bello", "Hund's Glück" oder "Bellness"? Aber wer zum Groomer seines Vertrauens will, muss schnell sein. "Aktuell sind wir komplett ausgebucht", warnt ein Salon im Internet und verweist auf die "derzeitige Wartezeit" von fünf bis acht Wochen. Da haben es Herrchen und Frauchen deutlich leichter.