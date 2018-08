22. August 2018, 18:53 Uhr Münchner Momente Der lange Weg ins Wahllokal

Am 14. Oktober findet die Landtagswahl statt. Am gleichen Tag findet in München noch etwas statt: der Marathon. Zu einer Art Marathon könnte damit auch der Weg ins Wahllokal werden

Kolumne von Dominik Hutter

Stell Dir vor, es ist Wahl, und keiner kann hin. Könnte passieren, zumindest am 14. Oktober in einigen Münchner Innenstadtbezirken. Ausgerechnet am Termin der Landtagswahl wird sich ein ellenlanger Wurm an Absperrungen durchs gesamte Stadtzentrum ziehen. Exakt über 42,195 Kilometer. Der München-Marathon. Gerannt wird im Olympiapark, im Englischen Garten, in Haidhausen, im Gärtnerplatzviertel, am Marienplatz, Odeonsplatz und Königsplatz - kurz: an den meisten Adressen, die in München Rang und Namen haben. Dabei geht es zweifellos auch an vielen Wahllokalen vorbei, oder zumindest an den Wegen dorthin, weshalb das Kreisverwaltungsreferat etwas in Sorge ist. Denn Marathon heißt: Straße dicht. Und es reicht nicht aus, sein Kreuzerl telefonisch durchzugeben oder einfach über die Absperrung zu rufen.

Natürlich gibt es in Einzelfällen noch gangbare Wege: MVV-Füchse unterfahren die Marathonstrecke per U-Bahn. Wer es abgehoben mag, reserviert sich vielleicht ein Flugtaxi. Die Masse aber könnte schimpfend an den Absperrungen stehen und das baldige Ende der Demokratie heraufbeschwören (was allerdings bei Bedarf auch durchs Wählen erreicht werden kann).

Das Kreisverwaltungsreferat will nun alle wahlberechtigten Münchner per Kampagne auf die kilometerlangen Straßensperrungen hinweisen und darum bitten, rechtzeitig Informationen über die mögliche Unerreichbarkeit des eigenen Wahllokals einzuholen. Im Notfall hilft - neben den bereits beschriebenen Möglichkeiten: die Briefwahl. Wobei auch da beileibe nicht alles problemlos abläuft. Denn die normalerweise zur Auszählung genutzten Messehallen und auch das MOC im Münchner Norden sind am 14. Oktober anderweitig vergeben. Sechs Turnhallen müssen nun für diesen Zweck herhalten, eine Notlösung. Irgendjemand will verhindern, dass die Münchner an die Urne gehen.