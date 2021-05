Kolumne von Julian Hans

Wir kannten uns nur flüchtig, und schon bei unserem ersten Treffen hatte sie mir weh getan. Natürlich ist man nach Monaten des sozialen Abstandhaltens empfindlich geworden. Entwöhnt von menschlichen Begegnungen und Berührungen. Die Nerven liegen blank. Jedes Lachen klingt auf einmal wie das Glockenspiel auf dem Marienplatz. Jeder Blickkontakt geht tief bis auf den Grund der Seele. Jeder Smalltalk in der Schlange vorm Bäcker beflügelt, als würden zwei verwandte Herzen verschmelzen. Viel Spannung hat sich angesammelt. Und bei Hochspannung überspringt der Funke locker die Distanz von 1,50 Metern.

Nach einem Jahr Weltabgeschiedenheit öffnen die Menschen nun bereitwillig ihr Innerstes. Frauen und Männer, die früher aus Scham oder wegen guter Erziehung noch nicht einmal in der eigenen Nase gebohrt hätten, reihen sich jetzt überall in der Stadt vor kleinen Zelten auf, um das von fremden Dienstleistern erledigen zu lassen. Vor dem Wiedersehen mit den alten Freunden im Biergarten hat die Regierung ein intimes Ritual mit gänzlich Unbekannten in einem Séparée vorgeschrieben. Wer Nähe mit den Liebsten will, muss zunächst die Nähe völlig Fremder ertragen.

Einmal Schneuzen, Kopf zurück und ganz entspannen. Da ist er wieder, dieser Schmerz; als würde man mit einer Fingernagelbürste eine offene Wunde schrubben. Kann das sein, dass dieses lange Stäbchen wirklich von innen an der hinteren Schädeldecke kratzt? Eine halbe Ewigkeit geht das so. Dann sagt die Frau, die mir weh getan hat: "gut gemacht", und lässt ihre Hand für einen kurzen Augenblick tröstend auf dem Rücken ruhen. Ob die Tränen vom Abstrich kommen oder von der Rührung über diese Geste, weiß in diesem Moment keiner von uns.