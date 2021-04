Kolumne von Thomas Anlauf

Wieder einmal war das Wunder von München zu erleben: Wenn am Wochenende nämlich die Sonne scheint, verschieben sich die engen Stadtgrenzen ganz weit nach Süden, bis sie an die Alpen stoßen und dahinter nur noch das kleine Österreich liegt. Davor thronen die Münchner Hausberge, die an schönen Wochenenden eingemeindet werden. Natürlich fahren wir mit dem Auto hin, wozu steht es denn sonst ständig auf dem Gehweg und wartet darauf, endlich bewegt zu werden? Zugegeben, für die Beifahrerin ist es etwas schwierig einzusteigen, schließlich parkt das Auto direkt neben der Hauswand, sonst passt ja auf der schmalen Anwohnerstraße kein anderes Auto durch und außerdem laufen auf der Straße auch noch diese Kinderwagenschieber, warum auch immer, das ist die reinste Anarchie.

Kaum ist man aus der Parklücke raus, schnell noch den leeren Bierkasten mit dem Zettel "Komme gleich wieder" darauf platziert, geht nichts vorwärts. Der Ring zur Salzburger Autobahn ist dicht. Wenigstens Autoradio hat man, auch wenn statt Musik dauernd diese Staumeldungen laufen. Bis Miesbach sind es aber nur noch zwei Stunden und schließlich ist es auch ein erhebendes Gefühl, als Teil des großen Staus im Radio erwähnt zu werden. Am späten Mittag dann an der Bergbahn sind die Parkplätze belegt, das waren wohl die Münchner, die vor einem im Stau standen. Ach, dann drehen wir eben wieder um, hat ja nicht einmal das Wirtshaus an der Talstation offen. Genial: München ist vor dem Rückstau schnell erreicht.

Der braun gebrannte Nachbar winkt vom Balkon herunter. Der war gerade mit der Bahn in den Münchner Hausbergen. Oben am Gipfel hat er sein am Bahnhofskiosk gekauftes Bier genossen. Und der Blick Richtung München, einfach fantastisch. In der Sonne blitzte tief unten im Tal ein langes Band Blech.