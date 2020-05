Neueste Verschwörungstheorie: die Regierung hat allen Leuten befohlen, zu Hause zu bleiben, damit bei den Tauben in Ruhe die Batterien gewechselt werden können. Andere meinen, die Bundeskanzlerin wolle ihr Volk, wenn es wieder vor die Tür darf, mit einem riesigen neuen Wasserrutschen-Park überraschen. Was soll man sagen: Jetzt, da sehr viel schon wieder fast normal läuft, erkennen die Menschen, dass nichts davon wahr ist. Kein Wasserrutschen-Park, und die Tauben sind immer noch so lethargisch wie früher, man muss ihnen schon fast auf die Schwanzfedern treten, bis sie mal auffliegen.

Wer also seine Hoffnung darauf gesetzt hatte, es werde die Welt eine andere sein, wenn sich die Türen wieder öffnen, sieht sich nun ge- und enttäuscht. Vor einem dieser T-Shirt-Läden fand sich tatsächlich am Tag nach der Öffnung eine bestimmt 25 Personen lange Schlange, bestehend aus 16-jährigen Mädchen, für die das höchste Glück der Erde auch nach wochenlangem Lockdown nichts anderes bedeutet als: endlich wieder billige T-Shirts kaufen. Dabei gäbe es doch so viel, für das man dankbar, über das man glücklich sein könnte: Der Klopapier-Notstand, dräuend an die Wand gemalt noch vor ein paar Wochen - nichts davon! (Allerdings werden einige Produzenten wohl pleite gehen müssen, weil alle Haushalte auf Jahre hinaus eingedeckt sind.) Auch schön: Weil die Menschen jetzt wieder Radfahren können, hat das Baureferat strategisch klug Baustellen über die Stadt verteilt, so zu Umwegen zwingend, damit die Quarantäne-Kilos schnellstens auf der Strecke bleiben. Und die Tischabstände in den Biergärten mögen für die Wirte bedrückend sein - für den Gast und seine Banknachbarn hat das manchmal durchaus Vorteile, schon aus olfaktorischer Sicht.

Wohlan! Lasst uns das Positive sehen! Das Glück im Kleinen genießen, sich an den minderen Sachen erfreuen. Im Garten erröten die Kirschen täglich ein bisschen mehr. Die kalte Sophie ist weggeschmolzen in der Sonne. Und manche Tauben, bewegen die sich nicht doch ein bisschen agiler als noch vor Wochen? Als hätten sie neue Batterien bekommen?