Glosse von Jakob Wetzel

Was haben sie nicht über das Gras geschimpft. Taugt nichts, hieß es, eine Frechheit sei das, ein Desaster, gar von körperlichen Schmerzen war die Rede. Es sei zu trocken gewesen, quengelte am Wochenende der französische Stürmer Antoine Griezmann über das, was man ihm und seinen Kameraden in Budapest vorgesetzt hatte. Und Sevilla erst: Dort war das Gras, igitt, mehr braun als grün. "Es schadet uns", jammerten spanische Fußballer, nachdem sie schon wieder nur unentschieden gespielt hatten, diesmal gegen Polen.

In München wäre ihnen das nicht passiert. Denn auch wenn nur selten einer darüber spricht: Hier gibt es erstklassiges Gras, und zwar in rauen Mengen. Im Olympiastadion etwa haben sie derart viel davon, dass sie es wieder loswerden wollen. Dort gibt es das Grünzeug nun im Angebot: Zehn Euro für 25 Kilogramm. Was für ein Deal.

Tatsächlich muss dort wohl der ganze Rasen raus, denn das Stadion wird modernisiert. Damit es kein Hauen und Stechen gibt, sollen sich alle, die etwas abhaben wollen, unter info@olympiapark.de melden und angeben, wie viel sie brauchen. Erhalten sie den Zuschlag, können sie dann an diesem Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr ins Stadion kommen, dort geht das Geschäft über die Bühne, in bar. Der Erlös gehe an ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt für Schülerinnen und Schüler, heißt es vom Olympiapark.

Was soll man dazu sagen? Ein Sonderangebot für guten Münchner Rasen, gerade jetzt, da hatte offenbar jemand einen Riecher. Oder doch nicht? Das Angebot richte sich an Fußball-Fans, an Olympiapark-Liebhaber und an Hobbygärtner, heißt es vom Olympiapark. Und ein Verdacht drängt sich auf: Hat man dort die Brisanz gar nicht erkannt? Die liegt doch klar auf der Hand: Es heißt jetzt zuschlagen, und zwar sofort! Hernach, wenn sich das Angebot erst einmal nach Budapest herumgesprochen hat oder zu Griezmann oder zum spanischen National-Team oder zu irgendjemand sonst, der in Sevilla Fußballspielen muss, dann wird es zu spät sein. Die Prognose ist nicht übermäßig gewagt: Es wird nicht lange dauern, dann fahren Fußball-Mannschaften nur noch mit Münchner Gras im Gepäck dorthin. Nicht auszumalen, was dieser Rasen dann wert sein wird. Also ran an die E-Mails! Es geht um jeden Quadratmeter.