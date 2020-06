Die Kritiker des geplanten Konzerthauses im Münchner Osten werden dieser Tage auf die Hamburger Elbphilharmonie zeigen und sagen: "Schaut's, so kann es gehen. Millionenteuer steht der Prachtbau da, und keiner nutzt ihn." Dass der Betrieb wegen Corona stillsteht und diese Phase vorübergeht, geschenkt. Hauptsache, der Nörgler hat was zum Nörgeln. In dieser Disziplin ist der Münchner nicht nur bei Föhn traditionell sehr gut, gerade wenn es um das Thema Bauen und Entwickeln geht.

Zum Glück ist es noch nicht so weit gekommen, dass in München gar nichts mehr passiert. Am Stachus entsteht gerade das neue Hotel Königshof. Natürlich ist auch über dieses Projekt in prominenter Lage gestritten worden, schon wegen der extravaganten Kubatur. Die Münchner fanden Ausgefallenes aber schon immer blöd; als der Expressionist Franz Marc seine Bilder in Schwabing zeigte, lästerte man über seine blauen Pferde. Und um den laufenden Umbau des Hauptbahnhofs ist es nur deswegen vergleichsweise ruhig geblieben, weil der einzigartig scheußlich ist und es gegen den Abriss schlichtweg nichts einzuwenden gibt. Dafür geht es seit Jahren wegen der zweiten Stammstrecke für die S-Bahn rund.

Beim Konzerthaus maulen jetzt wieder einige in der CSU über die Kosten: Ob so etwas überhaupt noch in die Zeit passe, wo die Krise doch den Freistaat so teuer komme - mit so einer zersetzenden Einstellung geht freilich nichts voran. Schon Ludwig II. konnte ein Lied davon singen, als er gegen erheblichen Widerstand aus München seine Prachtbauten ins Voralpenland setzte. Oder Maximilian II. Emanuel, der aus Schloss Schleißheim ein zweites Versailles machen wollte und an den Kosten scheiterte. Oder Edmund Stoiber, noch so ein Visionär, der mit seinem Transrapid baden ging.

Seit Langem also stellt sich die Frage, ob sich München überhaupt noch etwas trauen soll. Oder ob man sich lieber ausschließlich mit Projekten begnügt wie der Modernisierung eines Fußballstadions in Giesing oder der Gestaltung von Abfallkübeln in der Innenstadt. Gerade jetzt, nach der Virus-Krise, bietet es sich an, den steten Wunsch am Bewahren zu überdenken. Nach der Zwangspause des öffentlichen Lebens zumindest besteht die Chance, auch die innere Haltung gegenüber Neuem einmal zu überdenken. Dass Stillstand oft auch Rückschritt bedeutet, war in den vergangenen Wochen ja auch in München deutlich zu spüren.