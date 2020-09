Kolumne von Stefan Simon

Der Sommer ist vorbei, da wirbt die Deutsche Bahn ganz passend mit: dem Sommer, genau. Besser spät als nie? Nun, irgendwann wird das sicher auch das offizielle Konzernmotto. Vorläufig versucht die Bahn es jedoch mit dem Slogan "Wieder unterwegs". So heißt das neue Musikvideo bei Facebook und Instagram, das Ausflügler zum Verzicht aufs Auto und zum Kauf eines Bayerntickets bewegen soll: ohrwurmtauglich und lässig performt von Bikini-Mädchen und Jungs in kurzen Hosen. Lauter gut gelaunte Besties, Maske im Gesicht, Ellenbogen-Check und dann aber nichts wie rein ins Wasser. Passt nicht mehr exakt zur Temperatur, ist für Reklame aber echt nicht schlecht. "Und wir fahrn immer weiter, mit der Bahn is oiwei gscheiter", nicht einmal dieser Reim tut da so richtig weh. Vielleicht liegt's am Sound, vielleicht an der Erderwärmung, vielleicht am Virus. Man ist ja einiges gewohnt inzwischen.

Gleichwohl bleiben Fragen. Nach dem riesigen Rettich, der im Zugabteil auf einem Holzbrett liegt, ungeschnitten und neben einer Käsebreze. Und wer hat dem Sänger bloß das Alias Reggy B. Ahn verpasst? Wer das Wortspiel nicht auf Anhieb erkannt hat, liest den Namen bitte einfach noch einmal. Dabei weiß man doch, dass lustige Künstlernamen eine ernste Angelegenheit sind - spätestens seit Vicco von Bülow den Pirol aus dem Familienwappen seiner Ahnen, den Vogel Bülow also, ins Französische übersetzte und so zu Loriot wurde. Reggy B. Ahn hat mit Ahnen nichts am Hut, und mit Reggae schon gleich gar nichts. Im richtigen Leben ist der Münchner Singer-Songwriter Luis Baltes ein Mitglied der Hip-Hop-Band Fünf Sterne deluxe.

Von Loriot ist das schöne Zitat überliefert: "Kommunikationsgestörte interessieren mich am allermeisten. Alles, was ich als komisch empfinde, entsteht aus der zerbröselten Kommunikation." Damit sind wir wieder bei der Bahn und der Frage, warum sie im Herbst einen Werbefilm mit Bildern aus dem Corona-Sommer zeigt. Kommen nicht schon bald Nebel, Laub und Eis? Die Besser-spät-als-nie-Jahreszeit? Ja, denn kurz vor dem Erfrieren sollen diesmal alle, die auf ihre S-Bahn warten, diese Zeile aus dem Ohrwurm summen: "Unsere Leute stehn am Bahnsteig, wo es hingeht, ganz egal", und das reimt sich auf Verspätung und auf DB Regional.