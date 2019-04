4. April 2019, 18:41 Uhr Münchner Momente Beim Häuten der Zwiebel

Es gibt wohl kaum ein deutscheres Wort als "Übergangsjacke". Ein Kleidungsstück extra geschaffen für die Wochen der Transformation

Kolumne von Stephan Handel

Daheim bricht der Kirschbaum in Blüten aus, der Rasen zeigt deutlich an, dass er ab jetzt wieder regelmäßig gestutzt zu werden verlangt und die Maus, die ebenfalls hier wohnt, flitzt durch den Garten und sammelt Zeug, als befürchte sie den sozialen Abstieg zur Kirchenmaus. Natürlich: der Frühling, jedes Jahr wieder erstaunlich, was so ein bisschen Sonnenlicht und Wärme mit dem Leben machen.

Apropos Wärme - dass damit hierzulande um diese Zeit noch nicht durchgehend zu rechnen ist, zeigt die Tatsache, dass es wohl kaum ein deutscheres Wort gibt als "Übergangsjacke", ein Kleidungsstück extra geschaffen für die Wochen der Transformation. Den umweltbewussten Großstädter, der mit dem Rad zur Arbeit fährt, kaum hat's zu schneien aufgehört, stellt dieser Übergang tagtäglich vor neue Probleme. Es ist nämlich, Studenten und anderen Spätaufstehern sei's gesagt, morgens schon noch ziemlich kalt. So um halb acht rum kann der Mensch auf dem Büroweg Schal, Handschuhe und den Reißverschluss an der Übergangsjacke ganz gut gebrauchen. Wenn dann aber die Temperaturen langsam steigen bis mittag, dann wird's schon schwieriger: Wohin mit den Handschuhen, wenn eine Dienstfahrt notwendig ist? Der Schal kann auch ungebunden um den Hals hängen, sodass unerwünschte Wärmestauungen vermieden werden. Aber wenn dann ein gütiger Terminplan die Heimfahrt am noch nicht so späten Nachmittag ermöglicht, dann wird's wieder schwierig: Die Jacke anziehen auf die Gefahr hin, verschwitzt anzukommen? Oder sie auf den Gepäckträger klemmen, und am Ende sind Schlüssel, Handy und Kaugummi verloren?

Ganz doof wird's, wenn während der Fahrt die Kaltgrenze überschritten wird - Jacke an, Schal festzurren, in die Handschuhe schlüpfen, und so kehrt der umweltbewusste Großstädter genauso verpackt in sein Heim zurück, wie er es morgens verlassen hat. Zwischendurch hat er sich wie eine Zwiebel schichtweise enthäutet, und wieder zurück. Die Übergangsjacke müsste eigentlich Hin-und-her-Jacke heißen.