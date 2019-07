31. Juli 2019, 18:53 Uhr Münchner Momente Befallen von erotischer Faulheit

Singles zwischen 18 und 30 haben hierzulande weniger Sex als Paare zwischen 60 und 70. Was aber bedeutet das für die Singlehauptstadt München?

Kolumne von Udo Watter

Der Sittenverfall der Jugend ist auch nicht mehr das, was er mal war. Zumindest, was libidinöse Eskapaden angeht. Jüngere wissenschaftliche Untersuchungen behaupten steif und fest: Trotz digitaler erotischer Service-Angebote wie Tinder haben junge Menschen immer weniger Sex. Und das nicht nur in Japan, wo die Nation wegen sinkender Geburtenraten auf eine demografische Großkrise zusteuert oder in den USA, wo Studentinnen "Proud Virgin"-T-Shirts tragen, sondern in der westlichen Gesellschaft generell. In der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins wird gefragt, ob wir auf eine sexlose Gesellschaft zusteuern und die entsprechenden Daten dazu sind entlarvend: Diese indizieren, dass 28 Prozent der Singles in Deutschland zwischen 18 und 30 Jahren sexuell nicht aktiv sind. Die Abstinenzquote hat sich bei den 18- bis 29-Jährigen bis 2018 in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Zudem: Paare zwischen 60 und 70 schnackseln häufiger als Singles zwischen 18 und 30.

Welche kulturpessimistischen Einsichten könnte man daraus ableiten für eine Stadt wie München - Deutschlands Singlehauptstadt, Magnet für junge Erwachsene und von der Altersstruktur her jünger als Berlin oder Hamburg? Unterminiert eine mögliche erotische Faulheit der hier lebenden Teens und Twens den sauber verdienten Ruf als nationale Hochburg der Lebensqualität? Eins ist klar: Regelmäßig Sex zu haben, ist definitiv gut für die Lebensqualität, das bestätigen Studien seit 5000 Jahren. Hat nun die Stadt, deren Nackerte sich ebenfalls immer seltener öffentlich zeigen, einen demografischen oder gesellschaftlichen Standortnachteil?

Falls ja, könnte ein Blick in die Historie neue Orientierung geben. Die Sendlingerin Uschi Obermaier hat etwa als Ikone der sexuellen Revolution Wegweisendes geleistet, und dem von Helmut Fischer verkörperten Monaco Franze ist oft die Libido dazwischengekommen. Selbst der Münchnerischste aller Münchner - Karl Valentin - war ein großer Erotiker, der laut seiner 35 Jahre jüngeren Geliebten Annemarie Fischer im Bett ein "Naturereignis" gewesen sei. Nach eigener Aussage hat der geniale Komiker mit mehr als 3000 Frauen geschlafen. Das muss man nicht unbedingt für vorbildlich halten, der von "Youporn" und "Sex als Konsumgut" abgeturnten Jugend könnte man aber noch ein abgewandeltes Bonmot Valentins zurufen: "Alle reden von Sex, aber keiner tut was dafür." Vielleicht steht es aber um die Schnaxel-Frequenz der Münchner Jugend ohnehin viel besser als es die Statistiken andeuten. Und im September beginnt eh die Wiesn.