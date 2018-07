18. Juli 2018, 18:49 Uhr Münchner Momente Awanchiert und angaschiert

Manche Wörter sind nicht leicht auszusprechen. Das kann ziemlich erheiternd sein

Kolumne Von Stephan Handel

Was macht der Trambahnfahrgast schon während der Trambahnfahrt? Zum Fenster hinausschauen, aber da draußen scheint nur die Sonne, weil sie keine andere Wahl hat, auf die Landsberger Straße wie die meisten Tage zuvor - im Westend nichts Neues. Bei den Handy-Gesprächen ist sich der Fahrgast nicht sicher, ob sie störender sind, wenn sie auf Deutsch geführt werden - weil er dann versteht, was gesagt wird - oder in irgendeiner anderen Sprache dieses Planeten, so dass sie das Ohr nur als Geräusch erreichen.

Glücklicherweise sitzen jenseits des Ganges zwei Jungs, 17, 18 Jahre vielleicht. Die beiden hatten sich gegenseitig gerade liebevoll ein paar blaue Flecken verpasst, nun aber ist Fremdwörter-Quiz: Es geht um die Aussprache eines bestimmten Worts, dessen Bedeutung die Jungs wohl kennen, aber wie sagt man's? "Arranjiert", schlägt der eine vor, der andere meint eher: "Awanchiert." Oder vielleicht doch aganschiert? Zwischendurch verlieren sie sich in Schlussfolgerungen, wenn dieses Wort so gesprochen wird, dann müsste doch das fragliche so... Dann gleiten sie ab in Kalauerismus, landen kichernd und glucksend und sich gegenseitig Namen gebend bei "auanschrt" oder bei etwas, das so ähnlich klingt wie Orangeade - diese wird im Bairischen übrigens trocken "Oranschat" ausgesprochen, da kann man mal sehen, wie nah Wörter unterschiedlicher Bedeutung sich phonetisch sein können, als hätte ein übelwollender Hauptschullehrer sie extra so arrangiert.

Bevor das Aussprache-Problem gelöst, ist der Ausstieg des Fahrgasts erreicht, so dass er seine Lösung nie erfahren wird. Dennoch ist er erheitert - und dankbar für die Unterhaltung auf der Strecke. Dann fällt ihm noch eine schöne Formulierung ein, die der Redaktion einer Regionalzeitung einmal durchgerutscht ist: Da schrieb ein freier Mitarbeiter über eine Jahreshauptversammlung, der Vereinsvorsitzende habe allen gedankt, die sich "im vergangenen Jahr für den Verein angaschiert haben".