Ja, klar. Wäre ein Anlass, um mal wieder gut abgehangene Sprüche à la "Ist das Kunst oder kann das weg?" vom Stapel zu lassen. Und um an die eine oder andere Raumpflegerin zu erinnern, die in künstlerischer Unbefangenheit ein Beuys-Objekt vom Fett reinigte oder einen in einer Amberger Ausstellung vor sich hin wummernden Bass-Lautsprecher von toten Fliegen befreite, die ebenfalls zentraler Teil der Installation waren. Diesmal also ein Kunststoff-Container mitten in Laim mit einem Aufkleber, der unter einer dicken Schmutzschicht dennoch gut zu lesen ist und verkündet: "Dieser Container ist Teil der Kunstinstallation ,Neue Werte'". Gleichwohl möge man ihn nur gemäß der Kennzeichnung befüllen. Und die Umgebung solle dabei bitte sauber bleiben.

Hm. Nun ja. Das hat schon mal nicht geklappt. Oder gehört der ganze Müll um den Container herum schon zur Kunst? Und was hätte das dann mit "Neuen Werten" zu tun? Ein Blick ins Internet, das bekanntlich nie vergisst, zeigt: Der Kunst-Container stand früher einmal woanders. Vor viereinhalb Jahren nämlich zusammen mit 39 weiteren auf dem Karolinenplatz, sternförmig angeordnet um den Obelisken herum. "Ein im Stadtbild allgegenwärtiges Objekt wird durch diese Neuordnung an prominentem Platz zu einem temporären Monument verdichtet", beschrieben die Künstlerin Lena Bröcker und das Münchner Kulturreferat seinerzeit das sinnfällige Arrangement.

Seither geistern die Einzelteile des temporären Monuments durch die fabelhafte Welt der Abfallentsorgung. Und gewähren dem, der neben Glasflaschen-Sortieren, Tetrapack-Falten und Metalldeckel-Abschrauben noch einen Blick für das Wahre, Gute, Schöne hat, Einblicke in einen verdichteten Ausschnitt des Alltags. Etwa mit der Frage, ob ausschließlich Kunst drin sein muss, wenn außen Kunst drauf steht. Das ist so ähnlich wie bei demokratischen Wahlen. Denn nicht jeder, der antritt, ist deswegen auch ein Demokrat. Und die neuen Werte, die solche Etikettenschwindler versprechen, sind oft nur der Müll von gestern.