Glosse Von Anna Hoben

Lange Zeit sind die Münchner früh schlafen gegangen, denn es herrschte Ausgangssperre, und das Streaming-Angebot war begrenzt. Nun, im Frühjahr 2021, ist die Stadt zu neuem Leben erwacht. Man könnte Tage damit zubringen, die Menschen in der Außengastronomie zu beobachten, wie sie die Karten von vorne bis hinten einmal durchbestellen, und dann noch einmal "da capo". Er habe den Abend schon abgehakt gehabt, erzählt der Betreiber einer Kaffeebar in der Innenstadt. Es schüttete - ein Abend, wie gemacht dafür, früh schlafen zu gehen. Der Wirt war auch schon am Zusammenräumen, als sich doch noch Leute an zwei Tische setzten, unter die Sonnenschirme, an deren Rändern der Regen herabtropfte. Die folgenden zwei Stunden hatte der Mann gut zu tun, Nachschub zu bringen. Noch eine Flasche Champagner, noch eine Runde Schnaps - um 22 Uhr gingen die Gäste mit 380 Euro weniger nach Hause, so erzählt der Wirt. Dafür waren ihre Glückskonten mutmaßlich wieder gut gefüllt.

München ist wieder München, nach dieser verlorenen Zeit. Lange Zeit waren die Menschen gebeugten Hauptes durch die Einkaufsläden gegangen. Durfte man, wenn man Maske trug, überhaupt Blickkontakt aufnehmen mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, geschweige denn jemanden ansprechen? In der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung war das nicht eindeutig geregelt - also ließen die meisten es lieber nicht drauf ankommen. Aber jetzt reden die Menschen wieder miteinander. Man muss zusehen, dass man nicht erschrickt, wenn man unvermittelt von der Seite angesprochen wird. Vor den Gaststätten schäkern Kellner mit Kundinnen. Romantische Gefühle gar hat vor einigen Tagen ein Bienenschwarm entwickelt - für einen schwarzen Motorroller. Am Gärtnerplatz hatte sein Besitzer ihn abgestellt, und als er zurückkam, war sein Fahrzeug von Tausenden Tierchen belagert. Die Feuerwehr musste anrücken und den Bienen an einen besseren Ort verhelfen.

Bald werden die Bienen wieder in den Biergärten die Maßkrüge und die Schweinshaxen belagern, wie es ihrer Bestimmung entspricht. Die Menschen werden sich wohl nicht darüber beschweren, sondern einfach glücklich darüber sein. Lange Zeit sind die Münchner früh schlafen gegangen. Sie haben genug vorgeschlafen. Jetzt kommt: drei Monate wach. Muss ja irgendwie aufgeholt werden, die ganze verlorene Zeit.