6. Juni 2019, 18:46 Uhr Münchner Momente Alter, vergessener Held

Zwei Mal ist der Starnberger Flügelbahnhof Teil des Weltgeschehens gewesen: 1989 nach dem Mauerfall und 2015 in der Flüchtlingskrise. Daran erinnert heute eine Kunstaktion, die nur kaum jemand wahrnimmt

Kolumne von Kassian Stroh

Ein toter Ort. Und plötzlich Jubel und Beifall, laut, von Hunderten Menschen. Aber niemand ist zu sehen. Ein Blick an die Decke: Lautsprecher hängen in der Halle des Starnberger Flügelbahnhofs. Und eine Tafel verrät, was aus ihnen zu hören ist: 1989 wurden hier nach dem Mauerfall Tausende DDR-Bewohner von den Münchnern freudig begrüßt. Im Herbst 2015 kam es zu ähnlichen Szenen, als Zehntausende Flüchtlinge hier in Zügen ankamen. Die Künstlerin Sofia Dona lässt dies akustisch wiederauferstehen, mit Original-Aufnahmen am Original-Schauplatz.

Einst war der Starnberger Flügelbahnhof, das nördliche Anhängsel des Hauptbahnhofs, ein wichtiger Verkehrsknoten, vor allem für die Züge in den Münchner Süden. Als aber die S-Bahn kam und in einem Tunnel unter ihm hindurch geleitet wurde, verlor er an Bedeutung - das ist auch schon bald 50 Jahre her. Seitdem verfällt die Bahnhofshalle, wird nur noch notdürftig instand gehalten, die alten Ticketschalter sind ewig schon geschlossen, die Wirtschaft sowieso, einen der beiden Flügel nutzt inzwischen eine Imbisskette als Lager und Großküche. Die Bahn will das Gebäude seit Langem abreißen.

Der Willkommens-Jubel an diesem heruntergekommenen Ort irritiert. Nur: Das ist niemand, der sich irritieren ließe. Von den wenigen, die durch die alte, kahle Halle eilen, hält kaum einer inne, kaum einer liest die erläuternde Tafel unter der großen Uhr, die - immerhin - nach wie vor läuft. Es ist, als sähe man einem alten, vergessenen Helden zu, der dem Tode nahe die Erinnerung an große Zeiten heraufbeschwört: Als er zweimal, ganz unverhofft, ins Scheinwerferlicht der Welt geriet, als er zu einem Ort der Hoffnung und Sehnsucht nach Freiheit wurde. In vier, fünf Jahren wird der Starnberger Flügelbahnhof abgerissen und einem großen Büro- und Einkaufskomplex Platz machen. Am 11. Juni wird Sofia Dona ihre Klanginstallation wieder abmontieren.