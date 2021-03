Glosse von Stephan Handel

Die Bayern, nachgerade die Münchner, haben Napoleon eine ganze Menge zu verdanken: Er machte aus dem Kurfürstentum ein Königreich und war, wenn auch indirekt, für die Erbauung der Maxvorstadt und die Anlage des Englischen Gartens verantwortlich. Auch sprachlich kam einiges an die Isar, zum Teil ist es bis heute gebräuchlich: Trottoir, Portemonnaie, Gilet sind zumindest bei älteren Menschen immer noch Bestandteil des aktiven Wortschatzes. Der umgekehrte Weg kam seltener vor. Umso schöner die Geschichte, wie die Franzosen zu ihrem Wort für Dachfenster kamen.

Die Anekdote existiert in zwei Varianten, deren erste so geht: Als die napoleonischen Soldaten in deutsche Städte einzogen, da schauten die Deutschen zu ihren Dachfenstern hinaus und fragten sich ob des Lärms: Was ist das? Die zweite Version dreht das Geschehen um - es kamen Deutsche nach Frankreich, sahen an den Häusern ihnen bislang unbekannte Oberlichter und fragten wieder: Was ist das? Wie auch immer - Oberlichter, Dachluken heißen in Frankreich bis heute vasistas.

Ist das glaubwürdig? Glaubten die französischen Soldaten tatsächlich, die Deutschen würden ihnen zur Begrüßung zurufen, wie sie ihre Dachluken nennen? Meinten die Pariser wirklich, die deutschen Architektur-Touristen hätten da aber einen tollen, wohlklingenden Begriff für ihre Oberlichter gefunden? Das ist aber eigentlich egal, denn die Geschichte der Bedeutungsumdeutung ist viel zu schön, auch wenn sie nicht stimmt. Münchner können es sowieso nicht gewesen sein, die den Franzosen das neue Wort eingeflüstert haben - sonst würden die jetzt wosisndes statt vasistas sagen. Im Zuge der europäischen Einigung und zur Förderung der deutsch-französischen Freundschaft wäre es allerdings mehr als angebracht, wenn die Deutschen, die Bayern, die Münchner durch einen ähnlichen Akt der Wortaneignung Verbundenheit und Anerkennung ausdrücken würden: Ab sofort könnten alle Dachfenster in Bayern Kes-ke-se genannt werden.