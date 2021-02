Glosse von Wolfgang Görl

Ach, es ist ein herrlicher Traum: Im Sommer im Biergarten zu sitzen, vor sich eine Mass und zwei Paar vegane Schweinswürschtl, drumherum die Freunde in dichter Reihe, allesamt maskenlos und einige mit Oberammergauer-Passionsspiel-Frisur, weil sie angeblich noch keinen Friseurtermin bekommen haben. Klingt wundervoll, ist aber so wahrscheinlich wie eine Bierpreissenkung auf der Wiesn. Egal wie das Leben vor Corona wirklich war, mittlerweile erscheint es als paradiesisch schön, und allmählich schwindet der Glaube, dass es jemals wiederkehrt. Okay, das ist arg miesepetrig gedacht, vielleicht begrüßen wir unseren Lieblingswirt im Juli mit derselben ungläubigen Freude, mit der Penelope ihren Odysseus nach 20 Jahren Kriegsdienst und Irrfahrt empfing.

Natürlich gibt es dann viel zu erzählen. Früher hat Freund Karli im Biergarten immer mit seinen tollen Reisen auf den Putz gehauen, mit abenteuerlichen Expeditionen, die ihn bis an die kaum erschlossenen Küsten Mallorcas führten. Und der Joe ließ uns kulturell oft alt aussehen, wenn er vom Avantgardetheater bislang unbekannter Giesinger Untergrund-Ensembles schwärmte. Andere weckten mit Berichten über vielversprechende Flirts im Fitness-Studio unseren Neid, der nach der fünften Mass aber nachließ.

Das alles fällt heuer weg. Wahrscheinlich lautet die erste Frage am Stammtisch: Seid ihr alle geimpft? Und dann wird der Karli gleich lossprudeln: "Na klar, mit astreinem Biontech-Stoff - beste deutsche Wertarbeit!" Daraufhin wird der Joe abwinken rufen und die dramatische Szene schildern, wie ihm seine Hausärztin den Impfstoff erbarmungslos unter die Haut spritzte: "Astra Zeneca, selbstverständlich. Der kultivierte Mensch nimmt nur Astra Zeneca. Da steckt Cambridge dahinter, ihr wisst, was das bedeutet: Genies studieren in Cambridge, Mittelmäßige in München und Dummköpfe in Berlin." Die Anmerkung zu Berlin ist in dieser Runde vielleicht noch konsensfähig, ansonsten aber entspinnt sich ein Streit, in dessen Verlauf der Günther, der in den Siebzigerjahren für die Sowjetunion schwärmte, die Überlegenheit des russischen Sputnik-Vakzins geltend macht. Bald fallen unschöne Worte wie "Biontech-Depp", "Sputnik-Kaschperl" und "Astra-Aff", und am Ende schüttet der Karli dem Joe seine Mass über den Kopf mit den Worten: "Da hast dein Impfstoff!" Vielleicht sollte der Lockdown doch verlängert werden.