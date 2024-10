Mit mehr als 5000 Teilnehmenden und über 300 Speakern sind die Münchner Medientage einer der größten Branchentreffs Medienschaffender in Deutschland und Europa. In diesem Jahr dreht sich die Konferenz um das Motto „Realities“: Wie können Medien in einer von Künstlicher Intelligenz beeinflussten Welt ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Öffentlichkeit bewahren? Wie gelingt es ihnen, die Demokratie zu festigen? Welche Wahrnehmung vermitteln die Medien, und wie sehr entspricht diese der gesellschaftlichen Realität? Zu den Speakern zählen beispielsweise ProSieben-Sat.1-Media-Vorstand Bert Habets, Journalistin & Gewinnerin des Deutschen Fernsehpreises Sophie von der Tann (BR) oder Influencerin Karo Kauer.

Die Medientage finden vom 23. bis 25. Oktober im House of Communication in München statt. Die Süddeutsche Zeitung verlost acht Drei-Tages-Konferenztickets (ohne Nacht der Medien). Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt bitte eine E-Mail an muenchen-online@sz.de, Betreff: Medientage. Einsendeschluss ist Freitag, 18. Oktober, um 12 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm und den Speakern finden sich hier.