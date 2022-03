Mit den "Abenteuern des kleinen Bären" eröffnet Intendant Siegfried Böhmke nach drei Monaten Pause wieder sein Marionettentheater. Nach der pandemiebedingten Schließung - die seinerzeitigen Auslastungsregeln hätten nur 45 statt normalerweise 190 Zuschauer erlaubt - können Kinder ab vier Jahren vom 11. bis zum 13. März erleben, wie der Titelheld mit seinem besten Freund, dem Lämmlein, in einem Boot auf eine große Reise geht. Denn sie haben eine Flaschenpost gefunden, in der ein Schatzplan steckte. Doch ihre Suche ist nicht ganz ungefährlich: Sie werden von zwei Gaunern beobachtet, die nichts Gutes im Schilde führen. Am Abend des 13. März gibt es dann in dem klassizistischen Musentempelchen mit "Astutuli" eine bayerische Komödie von Carl Orff für Erwachsene. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Abenteuer des kleinen Bären, 11./12./13. März, 15 Uhr, Münchner Marionettentheater, Blumenstraße 32, www.muema-theater.de