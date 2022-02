In den vergangenen drei Monaten hatte Siegfried Böhmke, der Leiter des Münchner Marionettentheaters, sein Haus geschlossen. "Wir haben 190 Plätze, hätten unter den seinerzeitigen Auslastungsregeln gerade mal 45 Leutchen einlassen dürfen, das war finanziell einfach nicht tragbar", sagt er. Nun aber hebt sich der Vorhang endlich wieder. Am Samstag, 5. März, geht es mit dem Stück "Die Abenteuer des kleinen Bären" wieder los, alle weiteren Spieltermine für März und April sind auf der Homepage unter www.muema-theater.de veröffentlicht. Zudem haben Böhmke und sein Team die Arbeiten am neuen Kinder-Rockmusical "Tabaluga - Es lebe die Freundschaft" aufgenommen und hoffen auf eine Premiere in diesem Jahr.