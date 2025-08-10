Märkte in München Der Traum von einer eigenen Bude 10. August 2025, 15:34 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Der Elisabethmarkt in Schwabing ist erst im vergangenen Jahr nach der Sanierung wieder eröffnet worden. (Foto: Johannes Simon)

Die kleinen Münchner Märkte verändern sich. Am Wiener Platz steht die Sanierung an, in Pasing und Schwabing werden neue Händler gesucht. Was so ein Stand kostet und wie er zu haben ist.

Von Sabine Buchwald

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback