Die Dame im Nerz, die von ihrem Dackel durch die Maximilianstraße Gassi geführt wird; der Lederhosen-Träger, der beim Gang zum Frühschoppen den Gamsbart wippt; der Grantler, der das alles mit rhetorischem Schmiss kommentiert – wer aus dem Rest der Welt kommt, entdeckt in München allerlei Bestaunenswertes. Fast könnte man einen Zoo draus machen wollen. Auf diese Idee kommt der Berliner Oberregierungsrat Gröbner in „Münchner Leben“, der neuen Produktion der Kammeroper. Daraus wird zwar letztlich nichts, aber dem Preußen zuzusehen, wie er mit den Münchner Bestien konfrontiert wird, ist vor allem das: eine federleichte Theatersause.
Premiere der Operette „Münchner Leben“ am PrinzregententheaterWenn ein Berliner Münchner Bestien bändigen will
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Die neue Produktion „Münchner Leben“ der Kammeroper ist ein köstlicher Schmarrn und eine Liebeserklärung an die Stadt, in der Komiker Harry G. gar von einem grünen Oberbürgermeister fantasiert.
Kritik von Paul Schäufele
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