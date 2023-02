Von Michael Zirnstein

Die Intendantin der Münchner Kammerspiele Barbara Mundel musste an diesem Donnerstag im Kulturausschuss Rede und Antwort stehen. Der Grund: die schlechten Zahlen der traditionsreichen Bühne unter ihrer Leitung. Im Jahresabschluss 2021/22 weist das Theater einen Fehlbetrag von 1,2 Millionen Euro aus; 66 999 Zuschauer saßen in 548 Veranstaltungen, was einer Auslastung von 56 Prozent entspricht - und weil die Prognosen für 2023 nicht besser sind und man einen Fehlbetrag von weiteren 915 000 Euro erwartet, verlangte die Stammkämmerei von der Intendantin öffentlich "Vorschläge, wie künftige Jahresverluste" und der Besucherschwund "zumindest stark reduziert" werden können. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Keinen so scharfen Ton schlugen denn auch Kulturreferent Anton Biebl ("weiter in der Championsleague", "nicht im gefährlichen Fahrwasser") und die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) an, die Mundel auf ihrem "ambitionierten Weg" "mehr Zeit" zubilligte (der Vertrag wurde im Juli bis 2028 verlängert). Mundel, per Video aus der Corona-Quarantäne zugeschaltet, warb um das Vertrauen der Räte für ihren wegen der Pandemie zwei Jahre lang eingefrorenen Neuanfang. Und sie wolle mit dem "Missverständnis" aufräumen, sie mache kein "Theater für Menschen".

Die Stadträte erkannten allerdings ein Kommunikationsproblem. Wie könne sie ihr Theater wieder "zum Stadtgespräch" machen, wollte etwa Florian Roth (Grüne) wissen; und Bea Burkhardt (CSU) forderte eine bessere Vermittlung: "Tue Gutes und sprich darüber." Kammerspiele-Dramaturgin Viola Hasselberg versicherte, man spreche doch mit den Abonnenten, die Stück-Einführungen seien voll. Aber man setze auch auf eine neue, breitere Kommunikationsstrategie, wolle das Ensemble "anfassbar" machen, und beim internationalen Großprojekt "Female Power Palace" gebe es bald ein eigenes Magazin.

Julia Schönfeld-Knor (SPD) regte einen engeren Austausch mit der Politik an. Ihrem Wunsch nach einem "Kammer-Rat", nach Vorbild des "Philharmonischen Rates" mit Intendanz, Künstlern, Personalabteilung und Stadträten bestückt, schlossen sich schließlich alle Parteien und auch Barbara Mundel an. Das Kulturreferat soll ihn nun schnell auf den Weg bringen.

Interessant am Rande: Bei der Sitzung wurden offen Kuverts an die Münchner Stadträte verteilt. In den Umschlägen steckten aber nicht etwa Bestechungsgelder - sondern Einladungen zu "Nora". Mit diesem Stück sind die Kammerspiele zum Berliner Theatertreffen eingeladen, der Leistungsschau mit den zehn besten Stücken Deutschlands. Die Räte bekundeten Freude - und zeigten sich generell über alle Parteien hinweg mit der künstlerisch-inhaltlichen Linie von Intendantin Barbara Mundel trotz allem zufrieden.