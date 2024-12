Von Michael Stallknecht

Es ist viel los beim Münchner Knabenchor kurz vor Weihnachten: Auftritte in Kirchen, in Krankenhäusern, am vierten Advent auch noch beim Eishockeyverein EHC Red Bull im gerade eröffneten SAP Garden im Olympiapark. Ralf Ludewig ist trotzdem die Ruhe selbst. Als künstlerischer Leiter des Chors ist er gewohnt, regelmäßig Scharen von Kindern und Jugendlichen um sich zu haben, im Flugzeug und wildfremden Städten. Dieses Jahr war man in Südkorea und in China, hinzu kamen noch die Vorbereitungen für das große Jubiläumskonzert im Oktober im Herkulessaal, zu dem auch Markus Söder schriftlich gratulierte.