In einer nagelneuen Brauerei an der Tegernseer Landstraße 337 soll im Frühjahr 2024 erstmals Bier abgefüllt werden.

Von Franz Kotteder

Bier von Münchner Kindl? Nie gehört, geschweige denn getrunken. So reagieren viele, die vom Neubau der Münchner-Kindl-Brauerei an der Tegernseer Landstraße hören. Kein Wunder, denn man kann das Münchner-Kindl-Bier nirgends kaufen und bekommt es in keinem Wirtshaus. Aber einstmals war das eine bekannte Marke und der Münchner-Kindl-Keller an der Rosenheimer Straße sogar der größte Bierkeller der Stadt. 1880 gegründet, ging die Münchner-Kindl-Brauerei aber schon 1905 in der Unionsbrauerei und später in Löwenbräu auf.