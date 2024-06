Von Yvonne Poppek

Es ist ungefähr ein Jahr her, da hat Madame Nielsen der Stadt die Uraufführung „Very Rich Angels“ mit folgenden Worten angekündigt: „Das wird die verrückteste und erfolgreichste Show, die München je gesehen hat.“ Das war einmal eine Ansage, schön platziert in die letztjährige Spielzeit-Pressekonferenz, die diese ordentlich aufgepeppt hat. An diesem Freitag wird „Very Rich Angels“ nun Premiere haben. Da liegt es auf der Hand nachzufragen, ob die dänische Autorin, Theatermacherin und Sängerin das immer noch so sieht. Die Lust auf eine solche Show wäre in jedem Fall groß.