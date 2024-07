Salzburg ist im Sommer zwar so eine Art Ausweichbühne für die Münchner. Trotzdem ist es ein Glück, dass die Kammerspiele diese Produktion nun tatsächlich für zwei Abende ins Schauspielhaus an der Maximilianstraße holen. Am 6. und 7. Juli ist dort der mit dreieinviertel Stunden Dauer nicht ganz kurze Abend zu sehen. Und sollte man nun beschreiben, worin es darin geht, klingt das zunächst sehr phrasenhaft. Nämlich: Warum sind wir hier, was können wir sein, was ist das Leben, und wie entdecken wir seine Wunder?

Das klingt nicht kitschfrei, und der warmherzige, flapsige, lustige wie traurige Text hat da auch keine Berührungsängste. Aber er ist vor allem eines: eine Vorlage, die sich nicht an den Grenzen des Seins orientiert, sondern an dessen Möglichkeiten. Und die schwappen nun einmal ins Irreale und Traumhafte. Das ist schön und bringt als ebenso schönen wie praktischen Nebeneffekt viel Schauspielfutter mit sich. Lardi, Striesow, Blomberg und Jung dürfen in ganz unterschiedliche Figuren schlüpfen. Und die müssen nicht einmal menschlich sein.

„Verrückt nach Trost“ beginnt an einem Strand, die zehnjährige Charlotte und der elfjährige Felix spielen Mutter und Vater, und zwar ihre eigenen. Diese sind tot, und durch ihr Spiel holen die beiden sie in ihr Leben zurück. Schon hier wird der Ton gesetzt, der sich durch die Produktion ziehen soll: Die traurige Grundsituation zweier Waisenkinder, die ihre Eltern imaginieren, paart sich mit liebevollen Erinnerungen an sie, witzige Dialoge kommen hinzu, die Kommentarebene der Kinder macht die Situation brüchig, und dann erscheint absurderweise plötzlich noch ein Taucher. Alles geht ineinander, es ist ein hochtouriges Gefühls- und Kopfkino.

Dafür braucht das Quartett übrigens keine opulente Ausstattung. Es geht ja genau um die Situation des Imaginierens, Erfindens, des Als-Ob. Da gehört es dann dazu, dass André Jung später einen stummen Orang-Utan gibt, Sebastian Blomberg auf allen vieren kriechend eine Schildkröte und Ursina Lardi einen sprechenden Oktopus. Der hat dann so wunderbare Sätze wie: „Intelligent ist bei mir alles, selbst meine Haut denkt und sieht. Trotzdem muss ich mit vier Jahren sterben (…) Seesterne haben keine Gehirne, leben aber 34 Jahre lang, etwas so unendlich Dummes überlebt mich um 30 Jahre, wie bösartig ist das denn!“ Die Pointe dürfte sitzen – und zugleich dürfte sie zeigen: Vermutlich sind alle ein bisschen verrückt nach Trost, selbst Oktopusse.

Verrückt nach Trost, Gastspiel am Samstag, 6. Juli, 19 Uhr und Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr, www.muenchner-kammerspiele.de