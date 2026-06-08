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Erinnerungsarbeit an den Münchner Kammerspielen„Wer nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten kann, sollte aufhören, Theater zu machen!“

Lesezeit: 4 Min.

Manche der Jungschauspielerinnen und -schauspieler kennen sich bereits aus der Produktion „Time Busters“, die von Martin Valdès-Stauber geleitet wurde.
Manche der Jungschauspielerinnen und -schauspieler kennen sich bereits aus der Produktion „Time Busters“, die von Martin Valdès-Stauber geleitet wurde. Foto: Johannes Simon

Wie junge Menschen auf Holocaust und Nationalsozialismus blicken: „Tell me why“ an den Münchner Kammerspielen ist ein Plädoyer für aktive Erinnerungsarbeit und interreligiösen Diskurs.

Von Lena Mittermayr

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Was macht eine scheinbar wahllos zusammengewürfelte Gruppe Jugendlicher im fensterlosen Probenraum im Tiefgeschoss der Münchner Kammerspiele, während andere draußen bei 25 Grad ihre Füße in die Isar halten? Sieben von neun Personen zwischen 13 und 19 Jahren sitzen verteilt auf den grün-orangenen Bierbänken, die einzigen Farbtupfer in dem sonst dunklen Raum, und üben ihren Text. Zwei von ihnen sind für ein Böllerverbot, vier von ihnen machen eine Ausbildung und sechs von ihnen sind in einem Fitnessstudio angemeldet.

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