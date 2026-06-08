Was macht eine scheinbar wahllos zusammengewürfelte Gruppe Jugendlicher im fensterlosen Probenraum im Tiefgeschoss der Münchner Kammerspiele, während andere draußen bei 25 Grad ihre Füße in die Isar halten? Sieben von neun Personen zwischen 13 und 19 Jahren sitzen verteilt auf den grün-orangenen Bierbänken, die einzigen Farbtupfer in dem sonst dunklen Raum, und üben ihren Text. Zwei von ihnen sind für ein Böllerverbot, vier von ihnen machen eine Ausbildung und sechs von ihnen sind in einem Fitnessstudio angemeldet.