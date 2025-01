Kolumne von Yvonne Poppek

Es ist schon eine einigermaßen schräge Idee, eine Bar in einem Treppenhaus zu eröffnen. Zumal in einem Treppenhaus, das eher eine funktionale Ausstrahlung hat. Zum Glück haben sich Matthias Stadler und das Tam Tam-Kollektiv nicht davon abhalten lassen. Vor dem Werkraum der Kammerspiele haben sie zu Beginn der Spielzeit ihre „Tam Tam Treppenbar“ eröffnet. Damit haben sie den einstigen Durchgangsort in eine Art Wundertüte verwandelt: bunt, belebt, überraschend. Das gibt es nicht oft in dem so durchorganisierten München.