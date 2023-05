Einblicke in Bühnenlandschaften

Die aufwendige und opulente Produktion "Les statues rêvent aussi. Vision einer Rückkehr" ist an vier Tagen im Mai wieder zu sehen.

Die Münchner Kammerspiele öffnen einen Tag lang alle ihre Türen. Und sie nehmen an vier Abenden die schöne Simultanaufführung "Les statues rêvent aussi" wieder auf.

Die Münchner Kammerspiele öffnen am Samstag, 6. Mai, ihre Türen. Und zwar nicht nur die zum Zuschauerraum, sondern - wie es in der Ankündigung heißt - "alle". Das Publikum soll zwischen 10 und 16 Uhr das Ensemble in One-Minute-Shows kennenlernen. Theaterleitung, Dramaturgie und Ensemblemitglieder geben eine ganz "persönliche Programmberatung". Bühnen, Unterbühnen, Probebühnen, Werkstätten können besichtigt, Informationen zur Technik, zu Theaterberufen oder der kommenden Spielzeit gesammelt werden. Es soll Kostüm- und Bühnenbildausstellungen, eine Live-Schmink- sowie eine Puppenshow geben und anderes mehr. Die Aktion ist groß angelegt, sie ist Teil eines von der Stadt München initiierten Tages der offenen Tür, die die Aufmerksamkeit auf die städtischen Institutionen lenkt.

Zu den Arbeiten an den Kammerspielen, die diese Aufmerksamkeit unbedingt verdienen, gehört Jan-Christoph Gockels aufwendige und opulente Produktion "Les statues rêvent aussi. Vision einer Rückkehr", die im Mai vier Mal zu sehen ist. Es ist eine Simultanaufführung, die gleichzeitig in Westafrika und München abläuft. Thema ist koloniale Raubkunst.

Tag der offenen Tür, Sa., 6. Mai, 10 bis 16 Uhr; "Les statues rêvent aussi", 4., 5., 9., 10. Mai, www.muenchner-kammerspiele.de