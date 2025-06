Wer Hunger hat, für den dürfte die neue Spielzeit an den Münchner Kammerspielen bestens beginnen. Ob Theaterhunger oder einfach nur Hunger. Hausregisseur Jan-Christoph Gockel inszeniert „Wallenstein“ nach Friedrich Schiller und macht daraus ein siebenstündiges „Schlachtfest in sieben Gängen“. Auf der Bühne wird ein Mythos gekocht und verspeist, so kündigte Gockel die Saisoneröffnung 2025/26 auf der Spielzeit-Pressekonferenz an. Das Publikum kann am 4. Oktober mitessen, und mit darüber nachdenken, was Wallenstein und Jewgenij Prigoschin, der Anführer der Söldnergruppe Wagner gemeinsam haben. Guten Appetit!