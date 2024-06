Die Sommerpause an den Theatern rückt näher, die vierte Spielzeit von Intendantin Barbara Mundel an den Münchner Kammerspielen geht damit auch langsam dem Ende entgegen. Mit einem „Premierenfeuerwerk“, wie ihre Stellvertreterin Viola Hasselberg findet. Tatsächlich zeigte sich die Theaterleitung nach den schwierigen ersten Jahren auf der Pressekonferenz zur Programmvorstellung 2024/25 am Donnerstag sehr zufrieden. 120000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Auslastung werde die Marke von 60 Prozent knacken, sagte Mundel. Man muss ergänzen: Diese Spielzeit mit einigen wunderbaren Produktionen hätte mehr verdient. In jedem Fall macht die ablaufende Saison Lust auf das Kommende, das unter dem Titel „Auf nach Woanders!“ steht.