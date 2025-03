Kritik von Sabine Leucht

Sibylle Berg kann Katastrophe. Und wenn die in ihren Texten jemand eindämmen will, passiert der ultimative Super-GAU. So ist es auch in „RCE – #RemoteCodeExecution“, Bergs 700-Seiten-Roman von 2022, in dem fünf Londoner Nerds eine vom Tech-Kapitalismus komplett entmenschlichte Welt mit dessen eigenen Waffen plattmachen wollen. Denn: „Wenn man siegen will, muss man von Menschen lernen, die den Planeten besitzen, ihn ruinieren und im Anschluss verlassen wollen“, erkennt Ben.