„Der Teufel ist los in den Kammerspielen.“ Das ist einer der knappen und lustigen Sätze, mit denen Jette Steckel ihre neue Inszenierung an den Münchner Kammerspielen beschreibt. Das Schöne an diesem Satz ist: Er lässt sich nicht nur auf ihre neue Produktion „Meister und Margarita“ nach dem Kultroman von Michail Bulgakow beziehen. Wenn Jette Steckel an dem Haus an der Maximilianstraße Regie führte, war danach meist tatsächlich irgendwie der Teufel los. Im übertragenen Sinne natürlich.

Mit „Die Vaterlosen“ und „Mephisto“ – hier steckt der Teufel tatsächlich auch im Titel – schenkte die Regisseurin den Kammerspielen zwei großartige, beim Publikum sehr beliebte Inszenierungen. Beide wurden zum Theatertreffen in Berlin eingeladen, eine weitere Bestätigung für deren Qualität. Am 6. März wird die dritte Inszenierung von Steckel im Schauspielhaus Premiere haben. Und da fragt man sich schon: Wird das ein weiterer Coup?

Was läuft in München im Musiktheater? : Von Rigoletto bis Blaubart: Wenn Männer Macht missbrauchen Im März dominieren fragwürdige Adlige die Münchner Musiktheaterbühnen: von Verdis Herzog in „Rigoletto“ über Bartóks „Herzog Blaubart“ bis zu Lehárs Grafen. Doch auch starke Frauenfiguren wie Händels „Alcina“ haben ihren Auftritt. Von Paul Schäufele ...

Für die Regisseurin, geboren 1982 in Berlin, könnte eine solche Erwartung hohen Druck erzeugen. Doch bei einem Gespräch eine Woche vor der Premiere winkt Jette Steckel ab. „Das habe ich ganz gut trainiert, Scheuklappen zu entwickeln“, sagt sie. Druck sei ohnehin ein Thema in ihrem Beruf. Sie könne dies abfedern, indem sie eine Beziehung zum Stoff habe. „Wenn ich weiß, warum ich das mache, dann ist alles gut.“ Das sei meistens der Fall, bei „Meister und Margarita“ ist ihr Verhältnis zum Stoff ohnehin speziell. „Für mich ist das ein Buch, das mich tatsächlich schon lange fasziniert und begleitet.“ Ein „krasses Kultbuch“ von dem sie sagt: „Es ist ein Trip.“

Bulgakow arbeitete zwölf Jahre lang bis zu seinem Tod 1940 in Moskau an seinem Hauptwerk, verfasste mehrere Versionen, verbrannte Teile, zuletzt diktierte er, erblindend und todkrank, seiner Frau den Text. Steckel nennt es ein „faustisches Epos“ mit seinen fantastischen Figuren, Nebenschauplätzen und -handlungen. Ein Erzählstrang befasst sich mit Pontius Pilatus und Jesus, ein anderer mit dem Meister, der die Pilatus-Geschichte schreibt und dafür in Misskredit fällt. Ihn verbindet eine Liebesgeschichte mit Margarita. Eingebettet sind die beiden in die Moskauer Gesellschaft, die der Teufel mit seinen Gesellen heimsucht.

Regisseurin Jette Steckel inszeniert zum dritten Mal in den Münchner Kammerspielen. Pascal Büning

„Je länger wir daran arbeiten, desto klarer wird uns eine gespenstische Gegenwart, die da drinsteckt“, sagt Steckel. Konkret meint sie Themen wie Meinungsfreiheit und künstlerische Zensur – sie wurzeln auch tief im Roman. Bulgakow hat die letzten Lebensjahre massiv eingeschränkt verbracht, ohne Ausreiseerlaubnis, ohne Arbeit, ohne Publikationsmöglichkeit. „Isolationshaft jenseits der Lager und Gefängnisse“ nennt Steckel das. In „Meister und Margarita“ schlägt sich dies nieder in der Figur des Meisters. Gleichzeitig liegt in dem Buch der „künstlerische Befreiungsschlag“, der mittels Fantasie oder Literatur funktioniert. Für sie ist der Roman äußerst „weitreichend und frei in seiner Ausnutzung der grenzenlosen Kraft der Fantasie“.

Grundsätzlich könnte man meinen, „Meister und Margarita“ mit seinem magischen Realismus entziehe sich einer Darstellung auf der Bühne. Doch das Gegenteil ist der Fall, Bulgakows Roman wird immer wieder gerne adaptiert – und jedes Mal anders. Aus Münchner Perspektive gab es im näheren Umfeld 2023 eine Bearbeitung von Armin Petras am Staatstheater Augsburg. Er hatte den kompletten Erzählstrang um Pontius Pilatus gestrichen.

Die Rolle des Meisters spielt Thomas Schmauser

Jette Steckel tut dies nicht. Bei ihr werden sehr konkret die Münchner Kammerspiele zum Schauplatz. Der Autor – also Meister – wird mit seinem Stück „Pontius Pilatus“ zensiert, weil er sich darin gegen die Staatsmacht wendet. Daraufhin lässt er den Teufel aufs Theater los, per Literatur. Der Teufel besetzt das Haus und treibt – zu viel verrät die Regisseurin nicht – dort sein Unwesen. Zum Theater gehört das Publikum, man darf also erwarten, dass auch dieses eine unheimliche Macht zu spüren bekommt. Den Teil zu Pontius Pilatus deutet die Regisseurin als eine klare Parabel über das Verhältnis des Autors zu seinem Unterdrücker. Also Bulgakow als Jesus-Figur, Pilatus als Sowjet-Diktator Stalin. Sie verwebt deshalb die Biografie des Autors mit der Romanfigur des Meisters, setzt sie gleich und fügt Texte aus Bulgakows Tagebüchern und Briefen hinzu.

Der Meister in den Kammerspielen ist Thomas Schmauser. Er war schon in der „Mephisto“-Inszenierung die zentrale Figur Hendrik Höfgen. Schmauser wurde für diese Rolle mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem „Faust-Preis“ und dem Gertrud-Eysoldt-Ring. Steckel betrachtet ihn als „unfassbar tolle Schauspieler-Persönlichkeit“. Es sei „ein besonderer Kanal, aus dem er schöpft“. „Alle seine Figuren sind Thomas Schmauser und dennoch gibt er sich den Figuren vollkommen hin“, sagt sie und beschreibt damit ein faszinierendes Schauspieler-Paradoxon.

Des Meisters Margarita ist Linda Pöppel, mit der Jette Steckel eine längere Zusammenarbeit verbindet. Sie ist die einzige, die bei dieser Inszenierung nicht aus dem Kammerspiele-Ensemble stammt. Und der Teufel, das ist Wiebke Puls, ein transgeschlechtliches Wesen, das mit seinen Gesellen das Theater besetzt. Anzunehmen, dass da einiges los sein wird.

Meister und Margarita, Premiere: Freitag, 6. März, 19 Uhr, Münchner Kammerspiele