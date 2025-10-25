Worum es an diesem Abend gehen soll, das erklärt Maxi Schafroth dem Kammerspiele-Publikum ziemlich am Anfang. Bei seiner Stückeinführung. Das werde an diesem Haus so gemacht. Und wenn das so sei, sagt Schafroth, mache er das auch. „Ich bin nämlich brav. Ich möchte nicht nochmal wo rausfliegen.“ Das sitzt, kaum einer im Saal lacht nicht. Mit dieser Pointe wickelt der Kabarettist seinen Rausschmiss als Nockherberg-Fastenprediger vor ein paar Monaten knackig ab und wendet sich Neuem zu. Und zweifelsfrei: Die Zuschauerinnen und Zuschauer würden ihn nach seinem Theaterdebüt sicher nicht das gleiche Schicksal ereilen lassen. Maxi Schafroth, er wird in den Kammerspielen gefeiert.