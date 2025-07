Sie sind ein gutes Team, ein gutes Quartett. Allerdings vermutlich nur bis Samstag. Denn dann werden aus Marie-Christin Janssen, Lennart Kos, Vincent Sauer und Ivan Vlatković letztlich doch Konkurrenten. Und das um eine Menge Geld – 20 000 Euro – und natürlich auch um das Prestige. In den Münchner Kammerspielen treten sie mit ihren Texten am 5. Juli bei der „Langen Nacht der neuen Dramatik“ gegeneinander an, an deren Ende einer von ihnen den „Internationalen Edith-und-Werner-Rieder-Preis für neue Dramatik“ erhalten wird. Auf diesen Wettbewerb darf man gespannt sein.

Die vier haben die vergangenen Wochen viel miteinander verbracht. Gemeinsam waren sie für eine Residency an die Kammerspiele eingeladen, neue Texte entstanden. Die stellten sie zusammen vor, wechselnd lesend, Rollen spielend, lachend am vergangenen Freitag im Habibi Kiosk. Schon allein diese gemeinsame Zeit dürfte sich für sie gelohnt haben, ebenso die Verbindung zum Drei Masken Verlag, der ihnen eine Aufnahme in sein Programm anbietet, oder die Uraufführungsoption der Kammerspiele.

Was läuft im Theater? : Bühne unter freiem Himmel Zum Ende der Spielzeit ziehen die Theater nach draußen: Im Passionstheater Oberammergau kommt „Romeo und Julia“ heraus, im Englischen Garten „Der Sommernachtstraum“. Doch ein paar Ereignisse gibt es auch noch drinnen. Von Yvonne Poppek ...

Und natürlich am Ende: die Dotierung mit 20 000 Euro. Der Preis für neue Dramatik wird biennal von der Landeshauptstadt München, dem Drei Masken Verlag und den Kammerspielen ausgelobt, dieses Jahr ist die Honorierung enorm gestiegen, es gibt – dank der namensgebenden Stiftung – sogar mehr Geld als beim renommierten Mülheimer Dramatikerpreis. Gezielt soll die Förderung an den Nachwuchs gehen. Das ist schon sehr einzigartig.

Ebenso übrigens wie die Präsentation. Denn was die „Lange Nacht der neuen Dramatik“ zusätzlich zu all der Spannung um den Gewinn auch besonders macht, sind die Inszenierungen. Die vier Texte werden nicht bloß gelesen, sondern von jungen Regieführenden mit Ensemblemitgliedern der Kammerspiele und Studierenden der Otto-Falckenberg-Schule eingerichtet. Ihr Charme liegt darin, dass sie kurzfristig entstehen, nicht den Anspruch des Perfekten, sondern den einer überzeugenden ersten Idee haben.

Die Texte sind weit weg von einer Nabelschau

So wird es denn zu Beginn im Schauspielhaus um „Iridium on earth“ von Lennart Kos gehen, inszeniert von Olivia Axel Scheucher. Iridium, das sehr seltene und teure Metall, soll angeblich ein Heilmittel sein. Findet man den verantwortlichen Moment, der alles versaut hat, lässt er sich mit einem Wunderheiler und Iridium rückgängig machen. Buddy möchte das zumindest gerne glauben, der nach einem Zirkusunfall erblindet ist. In Rückblenden erzählt Kos von ihm und seinem Partner Perceval, lässt die Beziehung genauso wie die Zweifel wachsen, streut fantastische Elemente ein. Schließlich ist man in einem zweiten Teil im Raumschiff mit Thorin und Noah unterwegs, die ebenfalls nach Iridium suchen, ein Wunder- und Zerstörungselement. Die Sehnsucht danach erzählt Lennart Kos genauso wie deren Sinnlosigkeit elegant mit.

Schon bei diesem ersten Text ist der Autor weit weg von einer Nabelschau, und auch die drei anderen Dramen setzen sich mit gesellschaftspolitischen Realitäten auseinander, wenngleich auch in sehr unterschiedlicher Tonalität. Ivan Vlatković legt mit „Emina“ eine beeindruckende Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus vor. In Form des Schwiegersohns Flori bricht dieses Gedankengut in eine österreichische Familie ein, die zwar traditionsverbunden, aber eben nicht nationalistisch ist. Im Gegenschnitt montiert Vlatković Szenen aus Kroatien, bindet Krieg und Arbeitsflucht in Europa als keine entfernten Phänomene ein. Anne Sophie Kapsner wird „Emina“ in der Therese-Giehse-Halle auf die Bühne bringen.

Am Ende entscheidet eine fünfköpfige Fachjury

Auch in Marie-Christin Janssens „Spiel mit dem Feuer“ geht es um rechtspopulistische Tendenzen, die sie in einer absurd gebauten Feier beim Johannisfeuer mit viel Einfallsreichtum überzeichnet. Hühner und ein Heiliger tauchen bei ihr auf, eine Schlagersängerin und ein Arzt, die alle eine eigene Agenda verfolgen und dabei unangenehm mit dem braunen Sumpf in Kontakt kommen, was Regisseurin Dîlan Z. Çapan im Schauspielhaus umsetzen wird.

Zuletzt wird noch Vincent Sauer als Autor zu erleben sein, den das Münchner Publikum bislang als Volkstheater-Schauspieler kennt. Er schickt in „Die Erstbesteigung des Olympus Mons“ eine US-Generalin und eine Praktikantin auf Marsmission, damit die Menschen wieder das Leben lieben lernen. Sauer bevölkert seine Szenerie mit abstrusen, der klamaukigen Komik nicht abgeneigten Figuren. Vielleicht der passende Ton für jede Art von Größenwahn. Heinrich Horwitz richtet Sauers Drama in der Therese-Giehse-Halle ein. Danach, also nach etwa vier Stunden Theater, wird eine fünfköpfige Fachjury ihre Entscheidung preisgeben. Dann erst dürfte sich die Spannung langsam auflösen.

Lange Nacht der neuen Dramatik 2025, Samstag, 5. Juli, 18 Uhr, Münchner Kammerspiele, www.muenchner-kammerspiele.de