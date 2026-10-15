Die Neugier auf diese Inszenierung hat Thomas Schmauser schon im Sommer geweckt. Bei der Vorstellung der neuen Spielzeit der Münchner Kammerspiele las der Schauspieler einen kleinen Ausschnitt vor aus Ödön von Horváths Roman „Jugend ohne Gott“. Er las von diesem kalten, herzlosen „Zeitalter der Fische“, von den Jugendlichen, die eine alte blinde Frau überfallen. Er stand da, mit Basecap und schwarzer Jacke am Rednerpult. Es hätte alles hochoffiziell erscheinen können. Mit Thomas Schmauser tauchte man jedoch sofort ab zu Horváths Figuren, spürte die Kälte und kühle Distanz zwischen ihnen und auch die Lähmung, die Grausamkeit einer Zeit zwar zu sehen, sie aber nicht ändern zu können.

Am Samstag, 17. Oktober, wird die Bühnen-Bearbeitung von „Jugend ohne Gott“ in den Kammerspielen nun Premiere haben. Regie führt Felicitas Brucker, mit dabei sein wird Thomas Schmauser. Diese mehr als vielversprechende Kombination bereichern Elias Krischke, Jelena Kuljić, Maren Solty und Martin Weigel. Gemeinsam werden sie erzählen von dem Lehrer, der im heraufziehenden Faschismus Probleme mit seiner stark indoktrinierten Jungenklasse bekommt. Wie sie in ein vormilitärisches Ausbildungscamp fahren, dort einer der Jungen ermordet und der Falsche angeklagt wird. Und wie der wirkliche Täter sich durch Selbstmord seiner Strafe entzieht.

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Ödön von Horváths Roman „Jugend ohne Gott“ erschien 1937, er nimmt die Ich-Perspektive des Lehrers ein. Felicitas Brucker hat an den Kammerspielen ausgezeichnete Abende inszeniert, darunter auch die Romanadaptionen „Die Freiheit einer Frau“ von Édouard Louis und „Love Me Tender“ von Constance Debré. Bei Horváth hat sie sich dazu entschieden, neue, von Anne Habermehl geschriebene Szenen zu ergänzen, die Perspektive dadurch zu erweitern und zu verschieben. Bei ihr wird nicht mehr nur der Blickwinkel des Lehrers auftauchen, sondern auch der der Heranwachsenden. Sie sollen „mehr zu Wort kommen in ihrer Suche“.

„Mich hat das Thema der Fragilität der Jugend immer sehr interessiert und auch die Frage, was für Wunden hinterlässt unsere Zeit“, sagt Brucker. Sie habe vor einigen Jahren für andere Projekte viele Recherchen gemacht über jugendliche Amokläufer, habe mit minderjährigen Straftätern in Nordfrankreich in Gefängnissen Interviews geführt. Gemeinsam habe sie mit Chefdramaturgin Viola Hasselberg nach einem Text für ihre neue Inszenierung an den Kammerspielen gesucht. Da sich das Haus in dieser Spielzeit intensiv mit dem heraufziehenden Nationalsozialismus beschäftige – im Zusammenhang der Feierlichkeiten zu 100 Jahren Kammerspiele an der Maximilianstraße –, seien sie gemeinsam auf Horváths Roman gestoßen.

Dabei findet es die Regisseurin zu einfach, zu sagen, die Geschichte von vor dem Zweiten Weltkrieg wiederhole sich heute. „Man ist ja 100 Jahre weiter, und die Tatsache, dass sich so viele Dinge überschneiden, finde ich eigentlich noch alarmierender“, sagt sie. Dazu gehören die Fragen nach dem Militär, der Militarisierung und natürlich nach dem Rechtsruck. Ihre Idee ist die, „dass man diesen Abend erlebt als etwas, das exemplarisch mit bestimmten Phänomenen umgeht.“

Felicitas Brucker hat mehrfach an den Münchner Kammerspielen Regie geführt, zuletzt bei „Love Me Tender“. Foto: Birgit Hupfeld

„Es ist mir total wichtig, dass man nicht einfach von einer heranwachsenden Generation von Jugendlichen erzählt, die alle zu Nazis werden.“ Es gehe darum, darauf zu blicken: Wie ist das Überleben in der systemischen Gewalt, wie ist es für junge Menschen, diesem Druck ausgesetzt und gleichzeitig noch so fragil zu sein. Und: Wie kommt es bis zu diesem Mord und wer hat welche Verantwortung darin.

Um dies zu erzählen, hat Brucker auf einige Handlungsstränge aus dem Roman verzichtet. Etwa fällt jener Teil weg, in dem eine Gruppe von Jungen versucht, den Mord aufzuklären. Dieser „Krimiplot“, glaubt Brucker, würde auf der Bühne nicht funktionieren. Dafür fügt sie eben Neues von Anne Habermehl ein, etwa Szenen, in denen Jugendliche für den Krieg trainieren, basierend auf dokumentarischem Material, das die Autorin recherchiert hat.

Für die Regisseurin ist es kein Jugendstück

Dabei hat Brucker die Rollen bewusst nicht mit Jugendlichen oder sehr jungen Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt. Denn für sie ist der Text kein Jugendstück. Vielmehr betrachtet sie den Abend als „eine Versuchsanordnung“, bei der geprüft wird, wie sich Menschen zueinander in einer bestimmten Zeit verhalten. „Zu was ist der Mensch in der Lage und wann fängt es an, dass jemand gemobbt wird, ausgegrenzt, wann kommt es zur Gewalt?“ Für sie sind es exemplarische Situationen, archaische Motive über Menschen. Wobei hier das Positive nicht fehlen wird. „Da gibt es auch ganz schön viel an Gegenkraft und an Gedanken und an Mut.“

Die im Roman zentrale Figur, den Lehrer, wird bei Felicitas Brucker Thomas Schmauser spielen, der in der vergangenen Spielzeit in seiner Rolle als Mephisto (Inszenierung: Jette Steckel) mehrfach ausgezeichnet wurde. Brucker hat selbst schon mehrmals mit ihm gearbeitet. Sie bezeichnet ihn als einen „tollen künstlerischen Partner“ und „großartigen Schauspieler“. „Er spielt mit der Poetik der Sprache und gleichzeitig holt er die Dinge so total an sich heran“, sagt sie.

Wie er und das Ensemble den Stoff diesmal an sich heranholen und wie sie mit Horváths Sprache, seinem Trip durch das „Zeitalter der Fische“, umgehen, wird sich bei „Jugend ohne Gott“ wieder beobachten lassen. Die Neugier darauf ist in jedem Fall schon lange geweckt.

„Jugend ohne Gott – Eine Jugend im Zeitalter der Fische“, nach dem Roman von Ödön von Horváth mit Szenen von Anne Habermehl, Premiere: Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr, Münchner Kammerspiele, Schauspielhaus