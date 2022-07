Von Yvonne Poppek

Barbara Mundel bleibt bis 2028 Intendantin der Münchner Kammerspiele. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt, den Vertrag um weitere drei Spielzeiten zu verlängern. Mundel und ihr künstlerisches Team sollen die Arbeit fortsetzen können, die sie mit den Vorbereitungen 2019 aufgenommen haben. "Denn es braucht bei aller Vielfalt und Offenheit im Programm doch auch Kontinuität, um einen Theaterbetrieb wie die Münchner Kammerspiele erfolgreich auf Kurs zu halten", begründet Bürgermeistern Katrin Habenschaden die Entscheidung. Kulturreferent Anton Biebl sieht die Vertragsverlängerung als ein wichtiges Zeichen. Die Kammerspiele seien Avantgarde, Vorreiter bei Diversität und Inklusion, sie multiplizierten Impulse aus der freien Szene und verfügten über ein großartiges Ensemble.

Barbara Mundel, geboren 1959 in Hildesheim, ist seit 2020 Intendantin der Kammerspiele. Sie löste Matthias Lilienthal ab, der bereits nach fünf Jahren das Haus verließ. Ihr Start war alles andere als leicht. Mitten in der Pandemie konnte sie den Theaterbetrieb nicht unter normalen Umständen aufnehmen. Der Lockdown und später die starken Zuschauer-Beschränkungen erschwerten den Kontakt zum Publikum. "Es sind jetzt insgesamt über zwei Jahre, in denen wir zwischen offen, geschlossen und weiß-nicht-so-genau festhängen", sagte sie kürzlich im SZ-Interview. Wofür die Kammerspiele unter ihrer Intendanz stehen und was die großen Verbindungslinien zwischen den Produktionen sind, konnten sie und ihr Team bislang wenig zeigen.

Auch wenn die Auslastungszahlen in München für diese Spielzeit nur bei 58 Prozent liegen, erfuhren die Produktionen und der Umgang mit aktuellen Themen künstlerische Anerkennung. So wurde "Like Lovers Do" von Hausregisseurin Pinar Karabulut zum Berliner Theatertreffen eingeladen und Nora Abdel-Maksouds Komödie "Jeeps" zu den Mühlheimer Theatertagen. Weitere Einladungen führten zu den Autorentheatertagen in Berlin und zum Heidelberger Stückemarkt. An diese Erfolge hat Barbara Mundel nun die Möglichkeit, bis 2028 anzuknüpfen.