Kritik von Paul Schäufele

Wer ist hier der Held? Der Kolonialoffizier in grauer Uniform, der sich den Schweiß von der Stirn wischen muss? Der Besucher aus Europa, der am Ende keine andere Lösung sieht, als den Heimweg anzutreten? Beide versammeln sich um die Hinrichtungsmaschine, die den Verurteilten das übertretene Gesetz mit Nadeln einschärft: Wer nicht hören will, muss fühlen. Dieser Apparat ist Protagonist, ist das Herzstück der Handlung, in Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ wie in Philip Glass’ Kammeroper „In the Penal Colony“, mit der das Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM) Kafkas hundertsten Todestag in den Münchner Kammerspielen begeht.