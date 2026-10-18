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Münchner KammerspieleWie sieht der Münchner Verkehr aus? So!

Lesezeit: 4 Min.

Konstantin Schumann, Johanna Eiworth und Stefan Merki (von links) tragen den Valeska-Gert-Look aus deren Tanz „Verkehr“ aus dem Jahr 1926.
Konstantin Schumann, Johanna Eiworth und Stefan Merki (von links) tragen den Valeska-Gert-Look aus deren Tanz „Verkehr“ aus dem Jahr 1926.
Foto: Judith Buss

Die Ikone Valeska Gert tanzte 1926 den Großstadtverkehr. 100 Jahre später macht Regisseurin Marie Schleef an den Kammerspielen eine Pantomime über Münchens Kreuzungen daraus. Was ein Spaß.

Kritik von Yvonne Poppek

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Mittendrin schreit das Baby, laut, lang, nicht zu beruhigen. Es schreit und schreit. Die Reaktionen darauf sind eher ungewöhnlich: Gekicher, Gelächter, irgendjemand murmelt „toll!“. Johanna Eiworth gibt alles, diese menschlichen Urlaute auf der Bühne zu reproduzieren. Die Hände hat sie vor der Brust gekreuzt, ruhig und aufrecht steht sie im gedämmten Licht in der Therese-Giehse-Halle. Eiworth reißt ihren lippenstiftroten Mund auf, schließt die Augen, kippt den Kopf in den Nacken, kräht, krächzt, gurgelt, vereint einen pathetischen Gestus mit der Alltäglichkeit des Lebens.

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SZ PlusVon Yvonne Poppek

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