Mittendrin schreit das Baby, laut, lang, nicht zu beruhigen. Es schreit und schreit. Die Reaktionen darauf sind eher ungewöhnlich: Gekicher, Gelächter, irgendjemand murmelt „toll!“. Johanna Eiworth gibt alles, diese menschlichen Urlaute auf der Bühne zu reproduzieren. Die Hände hat sie vor der Brust gekreuzt, ruhig und aufrecht steht sie im gedämmten Licht in der Therese-Giehse-Halle. Eiworth reißt ihren lippenstiftroten Mund auf, schließt die Augen, kippt den Kopf in den Nacken, kräht, krächzt, gurgelt, vereint einen pathetischen Gestus mit der Alltäglichkeit des Lebens.