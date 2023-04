Sie sind aus Charkiw, Tschernihiw, aus Butscha und Kiew. Sie sind verängstigt, teils traumatisiert. Und sie versuchen zu fliehen vor diesem Krieg in ihrem Land, der Ukraine - das ist die Grundkonstellation in dem Stück "Green Corridors". Darin sind die vier Protagonistinnen an der Grenze zu Europa angekommen und durchleben verschiedene Episoden, oft enden diese in Gewalt oder Gewaltphantasien. "Green Corridors" ist das neue Stück der ukrainischen Autorin Natalia Vorozhbyt, ein Auftragswerk der Münchner Kammerspiele, das am Freitag, 14. April, Premiere hat. Als Vorozhbyt es schrieb, war sie selbst auf der Flucht. Die Autorin lebt in Kiew, hierzulande ist sie bekannt durch ihr älteres Stück zu den militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine: "Bad Roads", das sie 2017 im Auftrag des Royal Court Theatre in London verfasste und dazu in den Donbass reiste. Vorozhbyts Texte sind trotz des harten, brutalen Themas von Lakonie geprägt, auch schwarzem Humor. Sie wiegen nicht tonnenschwer, die Bitterkeit und Traurigkeit umhüllt sie wie weicher, neuer Schnee. Hausregisseur Jan-Christoph Gockel wird "Green Corridors" inszenieren, die Produktion ist Teil des Festivals "Female Peace Palace".

Green Corridors, Uraufführung: Fr., 14. April, 20.15 Uhr, Therese-Giehse-Halle, www.muenchner-kammerspiele.de