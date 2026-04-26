Der Schleim kommt in Eimern auf die Bühne. Als gelblich zähe Masse, nicht fest, nicht flüssig. Irgendwie eklig, aber auch lustig, was man mit Schleim alles anstellen kann: Er zieht Fäden und Blasen wie Kaugummi oder Klebstoff, ist milchig wie Sperma, hinterlässt überdimensionierte Rotzspuren, klebt Haare und Körper zusammen.